Eurobasket 2022, le parole di Doncic dopo Slovenia-Polonia: “Ho deluso i miei compagni e tutto il mio Paese”

Dopo la sorprendente sconfitta della Slovenia campione in carica da parte della Polonia, Luka Doncic si è presentato in conferenza stampa con il suo coach Sekulic. Ecco le dichiarazioni del giocatore sloveno:

“Prima di tutto, complimenti alla Polonia. Hanno giocato una partita straordinaria, per loro le semifinali sono un grande risultato e se lo sono meritato. Noi siamo scesi in campo senza energia, dopo la rimonta comunque ci siamo spenti e loro ne avevano di più, bravi loro.”

“Probabilmente non ero fisicamente al 100%, nel terzo quarto ho sbagliato molti tiri ma non per i problemi fisici; ho giocato malissimo, ho deluso la mia squadra e tutto il Paese che stava tifando per noi. È colpa mia, devo ricordarmi di questa partita per diventare un giocatore migliore.”

“Quest’anno agli Europei ci sono tante squadre forti, lo avevo detto del Belgio e anche della Polonia. Ci sono state delle partite fantastiche da vedere, grazie a tutte queste buone squadre.”

“Ponitka è un grande giocatore, abbiamo già giocato contro un paio di volte e lo conoscevo. Ha giocato un’ottima partita, non sono un GM ma penso che potrebbe anche giocare in NBA.”