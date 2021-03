EuroCup, Round 5, Top16: Trento vince in casa e vola al primo posto del Gruppo F!

Al via mercoledì 3 marzo 2021 la quinta giornata delle Top 16 del Gruppo F di 7DAYS EuroCup: sono scesi in campo alle 20:00 alla BLM Group Arena di Trento la Dolomiti Energia Trentino ed il Partizan NIS Belgrade.

QUINTETTO BASE PARTIZAN NIS: Jaramaz, Paige, Jankovic, Thomas, Dangubic

QUINTETTO BASE TRENTO: Browne, Forray, Martin, Maye, Williams

Ritmi bassi nei primi minuti di gioco di questo match: Trento ha bisogno di vincere sia ai fini della classifica del Gruppo F di EuroCup sia per risollevare il morale dopo le numerose sconfitte in campionato. Anche il Partizan, però, non sta facendo una bella stagione nel proprio campionato e quindi cercare di portarsi a casa questa partita è importante nonostante i numerosi assenti nella squadra di Belgrado.

Trento parte con alcune incomprensioni (specialmente tra Browne e Martin) che fanno rimanere il Partizan in partita anche se il match almeno per la prima metà del primo quarto prosegue punto a punto. Mentre Williams è costretto ad uscire dopo aver speso il suo 2° fallo, il Partizan ingrana le marce e si porta a +6 a poco più di due minuti dalla fine del periodo. È Forray che accorcia poi la distanza tra i due team, ma il Partizan resta in vantaggio di 4 punti alla fine del primo quarto.

Si riparte con Maye che mette subito a segno un 2/2 dalla lunetta e con Ladurner che mette a canestro il +2 del pareggio. Trento soffre sotto il tabellone, ma in attacco risulta più attiva e presente nonostante le sbavature. È poi Maye a segnare il +2 del sorpasso. Il Partizan si perde in un gioco nervoso e poco coeso: Trento deve riuscire a cogliere l’attimo per allungare il distacco con il team serbo. Browne manca alcuni canestri importanti e il Partizan ritrova la concentrazione tornando a -3 e portandosi poi a +1. La pausa lunga arriva poi con Trento che si porta a 29-28.

Il Partizan ritrova il vantaggio, ma grazie a una tripla di Browne l’Aquila si riporta avanti di 1. Ritrova energia la squadra di casa, che grazie a un buon assist di Martin per Maye e ad una tripla di Martin è in vantaggio di 7.

Non bastano Thomas e Jankovic: il Partizan in questo terzo periodo sta davvero facendo molta fatica a ritrovare la giusta concentrazione. La tripla di Sanders allunga poi il distacco di 9 lunghezze e rianima la squadra trentina che inizia a mettere in campo una buona difesa creando notevoli difficoltà ai serbi che si ritrovano sotto di 13 punti a meno di due minuti dalla fine del terzo quarto. Il periodo si chiude poi 54-36.

Prosegue l’ottima difesa di Trento che, però, in attacco continua ad avere delle difficoltà e lascia scappare a -11 il Partizan. La Dolomiti Energia inizia a trovarsi in difficoltà senza mai segnare nei primi 4 minuti del periodo. A spezzare il periodo di stop è JaCorey Williams, che mette a canestro un buon +2. Sono una tripla di Browne ed un +2 di Williams a riportare i trentini in vantaggio di 18 punti nonostante la buona giocata di Rashawn Thomas. Trento resta in partita e mantiene il proprio vantaggio. Alla fine, Trento vince 69-54 e va ad occupare il primo posto del girone.

Trento (69): Williams 16; Browne 13; Forray 3; Ladurner 4; Maye 9; Conti DNP; Morgan 6; Sanders 10; Mezzanotte 0; Pascolo DNP; Martin 8; Jovanovic DNP

Partizan Nis (54): Jaramaz 7, Paige 5, Zagorac 2, Thomas 17, Dangubic 8, Jankovic 7, Trifunovic 3, Radovanovic DNP, Jovanovic DNP, Perkins 5, Stefanovic 0

(15-19; 14-9; 25-8; 15-18)

MVP Basketinside: JaCorey Williams