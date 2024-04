EuroCup, Semifinali – G3: JL Bourg en Bresse batte il Besiktas e va in finale contro Paris Basketball

L’EuroCup 2024 sarà una questione tutta francese. Il JL Bourg en Bresse vince sul proprio campo la decisiva gara-3 di semifinale contro il Besiktas e si regala la finale della competizione europea contro il Paris Basketball che aveva già intascato l’accesso alla finale superando in due partite i London Lions. In un Ekinox ribollente di entusiasmo e tifo il JL fa sua gara-3 allungando in maniera decisa nell’ultimo periodo dopo 30′ di gara molto combattuta e ruvida. Decisivo un parziale di 23-1 nei primi 8′ del quarto periodo che apre il divario tra le due squadre portando i francesi dal +7 del 30′ al comodo +27 con soli 2′ da giocare in un complessivo 24-4 fatto registrare negli ultimi 10′ di gioco. Al JL non rimane che gestire il vantaggio e iniziare a festeggiare con il suo popolo in attesa della serie finale contro Parigi. Il Besiktas paga a caro prezzo l’espulsione di Angel Delgado avvenuta nel primo tempo che priva ai turchi di consistenza ed energia sotto i tabelloni. Per 30′ la squadra di Alimpjevic ha dato la sensazione di potercela fare tenendo sempre lo scarto ridotto e mettendo a tratti anche il naso avanti. Ma nell’ultimo periodo non c’è stato niente da fare contro lo scatto dei transalpini di coach Fathoux.

Nel JL 19 punti con 7/11 dal campo per il bielorusso Maksim Salash, il migliore per il Besiktas è Derek Needham con 18 punti.

Martedi 9 si parte con gara-1 sotto la torre Eiffell, venerdi 12 gara-2 a Bourg en Bresse, mercoledi 17 se necessario tutti ancora nella Capitale per la terza e decisiva sfida.

JL BOURG EN BRESSE-BESIKTAS 89-63 (23-21, 44-41, 65-59)

JL BOURG EN BRESSE: Lewis 6, Brown 3, Salash 19, Benitez 2 , Corby 6, Risacher 8, Massa 4, Morgan 8, Rowland 2, Mike 10, Kokila 10, Julien 11. COACH: Fathoux.

BESIKTAS: Mathews 8, Aksu, Allman 7, Needham 18, Ugurlu 3, Arslan 9, Durmaz, Simonovic 5, Konan 5, Yigitoglou 1, Delgado 7. COACH: Alimpjevic