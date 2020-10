Eurocup 2° giornata, Djordjevic: “È una delle pretendenti alla vittoria dell’Eurocup da anni”

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia della partita di Eurocup contro il Lokomitv Kuban:

“Da una decina d’anni Kuban è una delle pretendenti nella vittoria dell’Eurocup. E’ una squadra con pedigree e investimenti importanti. Si vede l’intenzione di far crescere la società. Da parte nostra c’è grande rispetto. Hanno l’esperienza di Kuzminaskas e Kalnietis e la qualità dei loro americani, Crawford in primis. Sono una squadra ben fatta e ben allenati, dovremo essere preparati per rispondere alla loro fisicità. L’altra sera hanno fatto un’ottima gara contro il CSKA per 30′, dovremo essere molto cauti. Vogliamo usare le nostre armi, la nostra fisicità e giocare anche in velocità. Avendo una difesa tosta dobbiamo farlo più spesso e trovare “facili” lay-up. La forma fisica è importantissima, notiamo quotidianamente le problematiche ma anche i miglioramenti, il tempo in questo caso è a nostro favore. Speriamo che non ci capitino infortuni in futuro, andiamo avanti per la nostra strada. Cerchiamo ovviamente anche il risultato: è sempre meglio quando si vince.”

EuroCup 7DAYS, Virtus Segafredo Bologna vs Lokomotiv Kuban Krasnodar, Segafredo Arena, ore 20.30.

Per Virtus-Kuban di domani sera è confermata la capienza al 25%, e pertanto sarà possibile l’ingresso a tutti gli abbonati bianconeri.

Fa infatti ancora fede l’ordinanza di venerdì 2 ottobre dell’Emilia-Romagna, valida anche per la partita di domani e in scadenza alle 23.59 del giorno mercoledì 7 ottobre.

Ufficio Stampa Virtus Bologna