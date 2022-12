EuroLega, 12ª giornata – Il derby di Belgrado lo decide Nedovic. La Stella Rossa continua vincere

L’unica tripla della sua serata è quella che regala il primo storico derby di Eurolega alla Stella Rossa. Nemanja Nedovic dall’angolo a 2″ dalla fine gela la Stark Arena e porta a cinque la striscia vincente di Dusko Ivanovic in Europa. Davanti a una incredibile cornice di pubblico la sfida tra le due squadre di Belgrado è una sintesi di un basket di pura intensità con due squadre sospinta dalla loro gente pronte a darsi battaglia e a rispondere colpo su colpo.

Il Partizan parte bene e comanda le operazioni nel primo quarto chiuso sul 20-11. La Stella Rossa arranca e non trova la lucidità giusta per replicare ma nel secondo periodo le cose già cambiano. Bastano 5′ per recuperare e con Petrusev gli ospiti si portano avanti (22-24). Martin è un fattore sotto canestro e la Stella Rossa prova a scappare sul 31-38 prima del 33-40 dell’intervallo.

Nella ripresa riecco il Partizan di inizio partita. Papapetrou e Punter riportano gli uomini di Obradovic a stretto contatto in un terzo quarto che si chiude con la Stella avanti 52-54. Exum e Andjiusic infiammano l’arena belgradese a inizio di ultimo quarto con le triple che danno inerzia al Partizan (58-56). A -5′ dalla fine Vukcevic porta i neri sul 69-65. A -3’11” c’è la stoppata subita da Vildoza pronto per il tiro da tre da cui nasce il contropiede di Punter per il 71-65 con il time out di Ivanovic mentre il popolo del Partizan impazzisce. La forza della Stella Rossa si concentra tutta nella parte finale. Martin segna il -4 a -2’32” e dopo l’errore dei locali ecco la tripla di Vildoza per il -1 che riapre ogni discorso a -2’05”. Papapetrou dalla media distanza realizza un canestro difficile (73-70 a -1’30”) ma a portare tutti in parità c’è ancora Vildoza che realizza la tripla del 73 pari a -1’22” dalla sirena conclusiva. Tensione palpabile nell’ultimo minuto con il Partizan che fallisce con Madar e Punter due occasioni per tornare avanti dalla lunga distanza. A -12″ dalla fine la chance è allora della Stella Rossa che organizza la sua azione finalizzata per Nedovic che appostato nell’angolo si alza per il tiro da tre punti che trova la storica conclusione vincente capace di regalare il successo ai belgradesi colorati di biancorosso.

Partizan Mozzart Bet Belgrade-Crvena Zvezda Mts Belgrade 73-76 (20-11, 33-40, 52-54)

Partizan Mozzart Bet Belgrade: Vukcevic 2, Leday 4, Punter 15, Smailagic 2, Papapetrou 13, Exum 5, Brodziansky, Nunnally, Lessort 11, Trifunovic 2, Andjusic 5, Madar 14. Coach. Obradovic

Crvena Zvezda Mts Belgrade: Holland, Vildozac14, Lazarevic 2, Mitrovic 4, Lazic 3, Martin 8, Dobric 9, Nedovic 20, Markovic, Kuzmic, Petrusev 10, Bentil 6. Coach: Ivanovic