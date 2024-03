Eurolega 27a giornata. Mike James rovina il debutto di Rubio. Il Monaco vince in casa del Barcellona

Il Monaco continua la sua striscia vincente in Eurolega. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Sasa Obradovic che ruba la scena a Ricky Rubio nella serata del suo nuovo debutto al Palau Blaugrana. Vittoria di squadra dei monegaschi che costringono il Barca a una lunga serie di errori con pessime percentuali al tiro (stride quel 4/27 da tre punti) e vincono la gara a rimbalzo.

L’inizio è favorevole ai catalani che conducono con autorità nel primo quarto 21-12 caratterizzato dall’ingresso in campo di Rubio con il pubblico blaugrana in estasi. Nel secondo periodo il Monaco assesta la difesa e riduce lo scarto seppur deve fare i conti con un 1/11 da tre punti dei primi 20′. All’intervallo il Barca è avanti 35-33 ma i francesi sono decisamente sul pezzo.

In avvio di ripresa Motiejunas segna 10 dei suoi 12 punti complessivi e il Monaco prende quel vantaggio che in pratica non mollerà più. Hall e Strazel colpiscono e il Barca insegue 51-60 al 30′. Il divario va anche in doppia cifra a inizio di ultimo periodo e servono a poco i time out di Grimau. A -3’25” dalla fine Blossomgame segna il 59-72 per gli ospiti che subiscono un ultimo tentativo di rientro dei catalani (recupero di Vesely e schiacciata del 65-72 a -1’33”) ma poi ci pensa Mike James con canestro e tripla che mette i sigilli alla partita.

Il Monaco agguanta il gruppo delle terze in classifica, vincendo per la seconda volta in questa Eurolega contro i catalani che fermano la loro striscia positiva a tre vittorie rimanendo secondi ma sentendo il fiato sul collo di chi dietro sta correndo.

Barcellona-AS Monaco 67-77 (21-12, 14-21, 16-27, 16-17)

Barcellona: Da Silva 2, Vesely 19, Brizuela 2, Rubio 5, Kalinic 2, Satoransky 8, Hernangomez 3, Laprovittola 13, Abrines 4, Parker 7, Nnaji n.e., Jokubaitis 2. Coach: Grimau

As Monaco: Okobo 7, Blossomgame 10, Brown 3, Diallo 4 , Cornelie, Jaiteh 1, Walker, Motiejunas 12, Tarpey, Strazel 13, Hall 10, James 17. Coach: Obradovic