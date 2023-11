Eurolega 7ª giornata: poche sorprese a chiudere il turno. Avanti Barça, Pana e Monaco

Il venerdì di Eurolega presenta poche sorprese nei risultati, che vedono le favorite vincere le rispettive partite.

Non ingrana la stagione dell’Alba Berlino, che cede il passo in casa al Panathinaikos. Match sempre guidato dai greci, che scappano nel secondo quarto senza più guardarsi indietro, nonostante i tentativi di Procida e compagni di rimonta. L’ex Cantù va in doppia cifra (13) assieme a Brown (17) e Thiemann (16) ma non basta di fronte alla grande gara della coppia Mitoglu-Sloukas, con il primo MVP della gara a 24 punti, 10 rimbalzi e 29 di valutazione. Alba sempre più fanalino di coda in classifica, mentre il Pana cerca di tenere il treno playoff, beneficiando di un primo tempo ottimo dal punto di vista offensivo.

Alba Berlino vs Panathinaikos Atene 85-99 (26-27; 47-60; 70-82)

Berlino: Brown 17, Procida 13, Wetzell 8, Delow 9, Mattisseck 3, Schneider 2, Thomas 6, Samar 0, Olinde 8, Koumadje 0, Thiemann 16, Bean 3. All: Gonzalez

Panathinaikos: Vildoza 13, Guy 0, Balcerowski 11, Sloukas 16, Mitoglu 24, Grant 7, Nunn 6, Lessort 8, Grigonis 16, Mantzoukas 0, Kalaitzakis n.e., Antetokoumpo n.e. All: Ataman

Il Barcelona bissa la vittoria della scorsa settimana e supera la Stella Rossa al Palau Blaugrana. Prova di grande consistenza che vale ai catalani il secondo post in solitaria alle spalle del Real Madrid, al termine di una gara caratterizzata da un primo tempo in grande equilibrio, sebbene guidato dai locali. Nel secondo periodo gran parziale del Barca che tocca anche il +17 (42-25) salvo dilapidare quasi tutto il vantaggio prima dell’intervallo. Da lì è una gara di nervi per i restanti 20′, decisa solo nei minuti finali in cui i padroni di casa sono più freddi. Dominio nel pitturato del Barcelona, con Parker, Vesely e Hernangomez sugli scudi. Ai viaggianti non sono sufficienti i 22 di Mitrovic.

Fc Barcelona vs Stella Rossa MeridianBet Belgrado 86-81 (21-18; 47-43; 65-62)

Barcelona: Da Silva 4, Vesely 14, Brizuela 0, Kalinic 7, Satoransky 10, Hernangomez 18, Laprovittola 4, Abrines 1, Parker 20, Jokubaitis 8, Nnaji n.e., Parra n.e. All: Grimau

Belgrado: Teodosic 13, Davidovac 12, Mitrovic 22, Napier 2, Tobey 6, Bolomboy 4, Ilic 2, Nedovic 11, Giedraitis 9, Kuzmic 0, Dos Santos 0, Lazarevic n.e. All: Sfairopoulos

Un ultimo quarto horror condanna l’ASVEL alla sconfitta e all’ultimo posto in classifica. Il derby francese va al un Monaco non entusiasmante ma eficace, capace di rimettere sui binari una contesa che pareva persa. Partono meglio gli ospiti, con i monegaschi che faticano ma riprendono il mano la gara a fine secondo periodo. Poi i ragazzi di Pozzecco tentano l’affondo, riuscendo a tornare avanti ma gettano tutto al vento con una ultima frazione da soli 7 punti a referto. Diallo è l’MVP con 21 punti e 27 di valutazione, aiutato da James e Okobo.

As Monaco vs LDLC Asvel Villeurbanne 80-70 (14-23; 41-37; 57-61)

Monaco: Okobo 16, Loyd 12, Blossomgame 2, Brown 0, Diallo 11, Jaiteh 2, Walker 0, Montejunas 3, Outtara 4, Hall 5, James 15, Cornelie n.e. All: Obradovic

Asvel: Scott 11, Lee 5, Kahudi 4, Lauvergne 11, Luwawu-Cabarrot 18, De Colo 6, Fall 6, Lighty 9, Yaacov 0, Jackson n.e., Egbunu n.e., Jackson n.e. All: Pozzecco