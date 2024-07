FIBAOQT: Antetokounmpo illegale, la Grecia domina contro la Repubblica Dominicana

La Grecia debutta con una vittoria nel Preolimpico giocato ad Atene. Successi senza sbavature per i greci con Vassilis Spanoulis che bagna l’esordio in panchina battendo la Repubblica Dominicana. Grecia sempre in vantaggio dimostrando la forza e profondità del suo collettivo davanti a cui i dominicani hanno potuto fare ben poco. Protagonista del match, neanche a dirlo, Giannis Antetokounmpo che si diverte segnando 32 punti con un “niente male” 11/11 dal campo. L’asso dei Bucks è la massima espressione degli ellenici che conducono in doppia cifra al 10′ (25-15) e raggiungono il massimo vantaggio dei primi 20′ proprio poco prima dell’intervallo (56-41). Distanze immutate nel terzo quarto con la Repubblica Dominicana che cerca di reggere l’urto ma nell’ultimo quarto la Grecia affonda i colpi e arrotonda il risultato ipotecando la semifinale verso Parigi. 17 punti di Walkup, 12 e 11 assist di Calathes per una Grecia che tira 16/31 da tre punti. Tra i domenicani il migliore è Chris Duarte con il giocatore dei Sacramento Kings che segna 26 punti con 5/8 da tre.

Repubblica Dominicana-Grecia 82-109 (15-25, 26-31, 24-24, 17-29)

Repubblica Dominicana: Pena 5, Nunez 10, Montero 12, Liz 12, De Leon, Feliz 8, Vargas n.e., Garcia, Polanco, Henriquez, Duarte 26, Santos 9. Coach: Nestor Garcia

Grecia: Walkup 17, Larentzakis 6, Moraitis, Toliopoulos 8, Calathes 12, Kalaitzakis 4, Papagiannis 10, Charalampoupolos 6, Papanikolau 3. G. Antetokounmpo 32, K.Antetokounmpo 4, Mitogou 7. Coach: Vassilis Spanoulis