Happy Casa Brindisi, svelata la divisa gara LBA 2022/2023

Questo pomeriggio, presso la sala stampa ‘Antonio Corlianò’ del PalaPentassuglia, è stata svelata la nuova divisa gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nella stagione 2022/2023 di Lega A.

“Affrontiamo l’undicesimo campionato consecutivo in Lega A – ha spiegato il presidente Fernando Marino – con grande voglia di fare bene, divertirci e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Sarà un campionato molto duro, uno dei più difficili degli ultimi anni, ma cercheremo di competere e fare del nostro meglio per salvarci il prima possibile. Mai come quest’anno siamo stati penalizzati da una serie di infortuni che non ci hanno permesso di vedere la squadra al completo, tuttavia avverto grande compattezza all’interno dello spogliatoio. Un gruppo già unito che sembra stia insieme da anni e non da poco più di un mese”.

Una divisa prodotta da adidas, al quinto anno da fornitore tecnico della Happy Casa grazie al supporto della ‘Rino Petino Spa’.

Sul fronte maglia sono presenti i loghi di Happy Casa, ATTAL, Primiceri, Chemgas, Antenna Sud e adidas; sul retro maglia Soavegel, A2A, Zanzar System e la new entry Go Up.

Sul pantaloncino gara Happy Casa, Banca Popolare Pugliese, ATTAL, adidas e la novità Ausonia, storica azienda locale brindisina.

Alla presenza di dirigenti, soci e partner, il presidente Fernando Marino ha accolto con grande entusiasmo i numerosi sponsor che hanno aderito al progetto biancoazzurro: “Grazie all’incessante lavoro del nostro ufficio commerciale e marketing abbiamo centrato un obiettivo che sembrava impossibile da raggiungere al mio ingresso in società. Oggi siamo a centoquindici sponsorizzazioni, esternalizzando il nostro brand al di fuori dei confini locali. La Happy Casa Brindisi – conclude il presidente – è sempre più la squadra della Regione Puglia”.

Esordio in campionato domenica pomeriggio in casa della neopromossa Tezenis Verona alle ore 17:30 in diretta su Eleven Sports, la nuova casa del basket italiano.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi