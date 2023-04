MarchMadness – NCAA F4: UConn vince il titolo, niente da fare per San Diego State

Alla fine vince la squadra più forte. Nella finale per il titolo NCAA 2023 prevale UConn che vince così il 5°titolo nella sua storia (dopo quelli del ’99, ’04, ’11 e ’14, e raggiungendo così Indiana e Duke come numero di trofei messi in bacheca) superando una delle tre sorprese della Final Four, San Diego State, nell’atto conclusivo giocato al NRG Stadium di Houston davanti a 72mila spettatori.

Gli Huskies di coach Dan Hurley legittimano così il loro ottimo cammino nel torneo vincendo le sei partite con una media di 20 punti: il 4°margine di vittorie più ampio dal 1985. Hanno terminato la loro trionfale stagione con un bilancio di 17-0 contro squadre non della propria conference (la Big East) vincendo ognuna di queste partite con almeno 10 punti di scarto. Hurley diventa così il 4°allenatore nelle ultime 20 stagioni NCAA a vincere il titolo all’interno delle sue prime 4 presenze in un torneo NCAA andando ad aggiungersi a Kevin Ollie (2014 anch’egli alla guida di UConn), John Calipari (2012 con Kentucky) e Roy Williams (2005 con North Carolina).

San Diego State è partito bene ma dopo il buon inizio (10-6) ha subito un break di 16-2 con UConn bravo a prendersi un vantaggio in doppia cifra che è stato capace di tenere per l’intero primo tempo chiuso poi sul 24-36. Le due triple realizzate nella prima metà di partita da Jordan Hawkins fanno diventare il sophomore di Gaithersburg il 3°giocatore nella storia di UConn a realizzare almeno 20 triple in un singolo torneo NCAA. Hawkins va a fare compagnia a Rashad Anderson (21 nel 2004) e al “milanese” Shabazz Napier (20 nel 2014).

Nella ripresa gli Huskies allungano sul 30-43, prima dello strappo che li porta sul 35-51 grazie ai liberi di Sanogo e Newton e una difesa attenta. Gli Aztecs allora hanno un sussulto e nella parte centrale del 2°tempo cercano la rimonta. Sul 41-56 San Diego State trova un break che li porta a -5 (55-60) a -5’19” facendo sognare i suoi tanti tifosi. Ma i sogni svaniscono perchè Hawkins segna la tripla forse decisiva per il titolo e UConn riparte di slancio con un controparziale di 11-0 che spegne i sogni dei ragazzi di coach Brian Dutcher (55-71). La finale termina li e può iniziare la festa per il quinto titolo della storia degli Huskies (76-59). Miglior giocatore della Finale è Adama Sanogo, junior del Mali classe 2002 che chiude la partita con 17 punti e 10 rimbalzi. Doppia doppia anche per Tristen Newton (19 e 10), 16 punti di Jordan Hawkins che festeggia il titolo NCAA così come ha fatto sua cugina Angel Reese di LSU, sono cresciuti insieme nel Maryland, soltanto 24 ore prima. Nascosta nelle cifre c’è la regia di Andre Jackson illuminante con i suoi 6 assist. Per gli Aztecs 14 punti di Keshad Johnson, 13 a testa per Darrion Trammel e l’eroe della semifinale vinta contro Florida Atantic, Lamont Butler.