NBA Play-In Tournament – Lakers avanti, Warriors a casa. Pelicans-Kings per l’ottavo posto nei playoff

Il Play-in torunament della Western Conference inizia con la consegna al tabellone playoff dei Los Angeles Lakers, che superano i New Orleans Pelicans in trasferta e vanno a collocarsi alla numero 7 del seed abbinandosi così ai Denver Nuggets in un rematch della Western Conference del 2023.

Lakers avanti in doppia cifra all’intervallo sfruttando LeBron James nei suoi standard stagionali (23 punti, 9 assist, 9 rimbalzi, 3 recuperi, 2 stoppate). Nel secondo tempo i Pelicans tornano in sella guidati da Zion Williamson che alla sua prima partita di post season in carriera mette nel tabellino il proprio season high con 40 punti (20 all’intervallo), 11 rimbalzi e 5 assist. Ma nel momento chiave della partita l’ex Duke lascia il campo per un infortunio dirigendosi nervosamente verso gli spogliatoi lanciando a terra un asciugamano: a -3’23” dalla fine sulla parità a quota 93 i Pelicans rimangono orfani del loro elemento principale e i Lakers approfittano anche del contraccolpo psicologico con Russell che mette la tripla dall’angolo della staffa che consegna la terza vittoria in altrettante gare disputate nella storia dei play-in ai Lakers (dopo quella del 20/21 contro Golden State e del 22/23 su Minnesota).

I Pelicans ripongono le speranze di arrivare ai playoff nel match senza domani contro Sacramento che definirà il tabellone della Western Conference. Nel destino di New Orleans pesano chiaramente le condizioni fisiche di Williamson, così come il ritrovare sia Brandon Ingram che CJ McCollum, entrambi in giornata no contro LA.

LOS ANGELES LAKERS – NEW ORLEANS PELICANS 107-100 (26-34, 34-16, 23-26, 27-30)

LAL: Hachimura 13, James 23 pts, 9reb, 9ast, Davis 20 pts, 15 reb, Reaves 16, Russell 21 pts, 6 ast.

NOP: Ingram 11, Williamson 40 pts, 11 reb, 5 ast, Valanciunas 4, Jones 10, McCollum 9 (4/15 dal campo, 1/9 da tre), Murphy 12, Nance Jr, 10pts, 12 reb, Alvarado 10.

Vendetta consumata per Sacramento. Un anno dopo la sconfitta in gara-7 del primo turno di playoff, i Kings vincono il play-in contro Golden State impedendo a Steph Curry e soci l’accesso al tabellone dei playoff.

Nella gara senza domani della Western Conference la squadra di Mike Brown domina nel secondo tempo (44-64) vincendo con il netto 94-118, che la manda al match contro i Pelicans per entrare nei playoff e abbinarsi a OKC Thunder, numero uno a ovest. Grande solidità mostrata dal quintetto dei Kings. Tutti in doppia cifra con i 32 punti e 8/13 da tre di Keegan Murray, 24 di De’Aron Fox, 17 per Harrison Barnes, 15 e 3/4 da tre di Keon Harris oltre alla consueta ennesima doppia doppia di Sabonis (16+12). E proprio il tiro pesante è stata una delle chiavi del successo dei Kings che hanno tirato con il 42% da oltre l’arco contro il 31% dei Warriors, traditi da Kevin Thompson che ha chiuso la sua stagione con un zero sulla casella dei punti segnati (0/10 dal campo e 0/6 da tre). Non bastano i 22 di Curry, e i 16 di Moses Moody, tanti quanti Jonathan Kuminga entrambi partiti dalla panchina.

GOLDEN STATE WARRIORS – SACRAMENTO KINGS 94-118 (22-31, 28-23, 26-37, 18-27)

GSW: Wiggins 12, Green 12, Jackson-Davis 2, Thompson, Curry 22, Kuminga 16, Moody 12.

SAC: Barnes 17, Murray 32, Sabonis 16 pts, 12 reb, Ellis 15, Fox 24.