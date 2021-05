Dominio dei Milwaukee Bucks anche nella terza sfida contro Miami. I Lakers si impongono nella prima allo Staples Center contro i Suns. Vittoria in trasferta per Denver trascinata dal solito grande Jokic.

MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT 113-84 (serie 3-0)

Milwaukee fa un altro passo verso il passaggio del turno andando a vincere anche gara-3 sul campo dei Miami Heat. Netto successo per i Bucks che conducono per tutta la gara e nel 3°quarto mettono il turbo raggiungendo il +27 (80-53 con la tripla di Holiday) e per Miami è notte fonda. A inizio di ultimo periodo gli ospiti toccano anche il +30 (103-73) prima di far scivolare la partita sul 113-84 finale. In tre partite Milwaukee ha accumulato 65 punti di vantaggio (63 nelle ultime due). Per Miami è il peggior scarto nei playoff nella sua storia.

Nel box score dei Bucks ci sono i 22 punti di Middleton, 17 e 17 rimbalzi per Antetokounmpo. Jrue Holiday chiude con 19 punti e 12 assist, diventando il secondo giocatore della franchigia del Wisconsin con almeno 15 punti 10 assist arrivati in tre quarti di partita. L’ex Sixers e Pelicans si unisce così a Gary Payton che fece registrare lo stesso record nel 2003 contro i Nets. Chiudono le stat dei Bucks i 13 punti di Lopez e gli 11 di Forbes e Portis partiti dalla panchina. Molto male gli Heat che portano in doppia cifra soltanto Butler (19), Adebayo (17) e Bjielica (14). Miami tira 9/32 da tre punti ed è a un passo dallo sweep.



PHOENIX SUNS-LOS ANGELES LAKERS 95-109 (serie 2-1)

I Lakers vincono gara-3 e si prendono il vantaggio nell’accesa serie contro Phoenix. Ottava vittoria consecutiva per L.A. in una gara-3 di playoff quando la serie è 1-1. Dopo un primo tempo in cui le due squadre si sono equivalse, a decidere il terzo capitolo della sfida è stato lo strappo che i gialloviola sono stati capaci di provocare dopo l’intervallo. Dal 40-43 di metà partita i Lakers sono tornati in campo con maggiore energia e hanno allungato fino al 49-64 chiudendo la terza frazione sul 63-76. 28 punti, sui 33 realizzati all’interno del periodo, sono stati realizzati dalla coppia Anthony Davis-Lebron James, rivelatasi ancora una volta fondamentale per le sorti della squadra. Il bottino delle due stelle dei Lakers è il massimo fatto in un terzo quarto, sia in una partita di regular season che di playoff, da quando sono compagni di squadra. Nell’ultimo quarto i padroni di casa arrivano fino al 70-91, Phoenix tenta di rientrare ma riesce al massimo ad arrivare a -9 (68-77) dopo un minuto e mezzo. I Lakers ripartono, c’è il +19 con la tripla di Gasol del 70-89 e si avviano al successo finale con i Suns che a 2′ dalla fine provano il miracolo ma riescono al massimo ad arrivare nuovamente a 9 lunghezze dagli avversari. Anthony Davis chiuderà con 22 punti (11/22 dal campo) e 11 rimbalzi. Lebron ne mette 21 tirando male da tre (1/5) come un pò tutto il resto della squadra (7/28). 20 punti per Schroder. Nei Suns, intorpiditi dal 3°periodo degli avversari, c’è la doppia-doppia di Ayton (22-11), e i 19 di Booker. Payne (15) e Craig (11) gli unici altri giocatori a terminare in doppia cifra.

Nothing like your first playoff game at STAPLES Center. #LakersWin pic.twitter.com/4qc5Us6NvT — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 28, 2021

DENVER NUGGETS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 120-115 (serie 2-1)

Denver si prende il vantaggio nella serie andando a vincere a Portland rispondendo a quello che i Blazers avevano fatto in gara-1. Gara molto combattuta che ha avuto come protagonisti ancora i leader delle due squadre. Nikola Jokic firma 36 punti con 10 rimbalzi e 5 assist, tirando con il 52% dal campo (12/23) e il 57% da 3 punti (4/7). Per l’asso serbo questa è la sua 11a partita di playoff con almeno 30 punti realizzati. Dall’altra parte ci sono i 37 punti di Damian Lillard ottenuti con un 15/31 dal campo (5/16 da tre). Nella partita illuminata dalle due stelle c’è anche il record di triple realizzate dai Nuggets nel primo tempo (12) che li mette avanti 39-30 alla fine del primo quarto, dopo un buon inizio di Portland, e 64-59 all’intervallo. Nella ripresa Denver tiene sempre il vantaggio in mano seppur mai in maniera importante determinando la terza parte di gara sul 63-76. A metà dell’ultimo quarto Portland rientra fino alla parità del 91-91. La tripla di Rivers rimanda subito avanti Denver che ritrova lo slancio per andare sul +10 (106-96) a 2’42” dalla fine con il 34°punto della serata di Jokic. A -1’38” dalla fine Lillard tiene aperte le speranze con il canestro del -5 (108-103) ma è ancora Rivers a cancellare tutto con la sua quinta tripla della serata. I liberi di Campazzo e dello stesso Rivers mettono il sigillo alla vittoria dei Nuggets che si portano sul 2-1 nella serie. Per Denver ci sono anche 21 punti (5/10 da tre) di Austin Rivers, Gordon termina a 13, Porter Jr. 15 e Campazzo 11, con tutto il quintetto iniziale di coach Malone in doppia cifra. Per i Blazers, McCollum 22, Nurkic 13 punti e 13 assist, 17 punti (4/8 da tre) per Carmelo Anthony

.