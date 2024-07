Olimpiadi #Paris2024: Germania bene contro il Giappone, la Francia soffre ma piega il Brasile

Germania-Giappone 97-77

La Germania campione del mondo in carica batte il Giappone non senza difficoltà, con gli asiatici che chiudono il primo tempo sotto solo di 8 lunghezze. Alla lunga però i valori in campo scavano un solco a favore dei tedeschi, che una volta raggiunto un vantaggio consistente a metà del terzo periodo non si guardano più indietro e portano a casa la prima vittoria di queste Olimpiadi.

Germania: F. Wagner 22, Theis 18, Schroeder 13+12 assist.

Giappone: Hachimura 20, Watanabe 16, Hawkinson 13.

Francia-Brasile 78-66

Parte forte il Brasile, che si porta sul 10-19 e chiude il primo periodo sul +8 (15-23). I francesi sul -12 (15-27) piazzano un parziale di 11-0 che li riporta a contatto, e vanno per la prima volta in vantaggio a 35 secondi dall’intervallo con una tripla di Fournier (39-36). Un altro 10-0 di parziale dei transalpini li porta sul 54-41, con i sudamericani incapaci di andare oltre 9 punti segnati nel terzo quarto. Sussulto verde-oro a metà dell’ultimo periodo con due triple in fila che ridanno speranza (62-56), ma è un fuoco di paglia: la Francia vince di 12 pareggiando l’ultimo quarto.

Francia: Wembanyama & Batum 19, Ntilikina 9.

Brasile: Felicio & Mendl 14, Huertas 11.