Reggio Emilia-Venezia, la sala stampa: le parole di Priftis e Spahija

Coach Priftis : Sono molto soddisfatto di questa vittoria, anche perché siamo riusciti a tenere Venezia, squadra che che ha una panchina molo profonda ed una squadra di alto livello nel nostro campionato, a soli 60 punti, ed è stata la chiave della vittoria è stata la difesa. Se devo fare un bilancio, io penso che sono molto soddisfatto della classifica che abbiamo fino ad ora, il problema è che veniamo da partite in trasferta veramente negative, soprattutto perse con un disavanzo molto grande e questo ti da un giudizio negativo più di quanto dice la classifica. Congratulazioni ai ragazzi, bravi di come hanno giocato, avrebbero fatto ameno dell’allenatore perché sapevano quello che dovevano fare.

Foto di Gioele Mason

Coach Spajia : Congratulazioni a Reggio Emilia, al suo coach, al suo staff per una lezione di pallacanestro che non hanno fatto solo con noi. Io penso che ogi abbiamo perso la nostra identità e personalità per una partita di pallacanestro, un tiro si può sbagliare, si può sbagliare un passaggio, però senza personalità non puoi andare da nessuna parte. In primis la responsabilità è mia, sono l’allenatore, non do la colpa ai giocatori, però con tutto quello che ho visto questa sera ha tanto lavoro da spiegare ai miei giocatori. Prima cosa però è che quando una squadra parla troppo con arbitri non mi piace, a me non interessa l’arbitraggio, prendere 2 falli tecnici ed una espulsione è una vergogna per l’immagine di una società come la Reyer Venezia. Comunque andiamo avanti lavorando insieme, non ho mai lasciato da soli i miei giocatori, la vita è così devi capire perché hai perso e non perché hai vinto.