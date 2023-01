UFFICIALE – RJ Nembhard e Reggio Emilia si separano, risolto il contratto

E’ già terminata l’avventura in maglia biancorossa di RJ Nembhard, il giocatore arrivato a metà dicembre non è mai riuscito ad inserirsi nei meccanismi della squadra di Sakota. Come ha detto lo stesso coach purtroppo il giocatore non è pronto per il campionato ed anche la situazione della classifica non ha certo agevolato il suo inserimento.

Questo il comunicato della società reggiana,

“Pallacanestro Reggiana comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta RJ Nembhard, in scadenza a giugno 2023.

La società ringrazia il giocatore per l’impegno profuso e gli rivolge un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.”