Serie B – Chiera e Arrigoni firmano la vittoria di Herons Montecatini contro Piombino

Una partita dove si perde di soli 3 punti, con Venucci che sfiora la parità nel finale, con una bomba che balla sui ferri ed esce, si possono trovare molte motivazioni per la sconfitta, ma i numeri ci dicono dove la partita si è decisa. Il dato dei rimbalzi è glaciale, 47 a 31 per i padroni di casa, con ben 23 rimbalzi offensivi, che sono costati 28 punti subiti, veramente troppi. Situazione subita principalmente nei primi due quarti, dove, come ci ha detto coach Cagnazzo nel dopo partita, il Golfo si è fatto imporre il gioco dai termali, senza mettere la giusta pressione sulla palla, in difesa. Nonostante questo enorme gap sotto le plance e nonostante la grande intensità difensiva degli Herons, che non ha mai permesso di correre ai gialloblu e di creare buoni tiri dal perimetro, il Golfo anche in questa partita non ha sfigurato. Al cospetto di una squadra in grande salute, di una grande difesa, ha segnato 80 punti e sfiorato la vittoria. Una sconfitta che non scalza il Golfo dalla quarta posizione, ma avvicina a soli 2 punti il team di coach Barsotti, punti che si possono considerare 4, tenendo conto del vantaggio nello scontro diretto, per il più 23 dell’andata.

La cronaca ci racconta una partita che è stata a lungo sul filo dell’equilibrio, un primo quarto in cui i vantaggi massimi sono stati di più 3 per i locali e più 4 per il Piombino, quarto che vede i gialloblu sbagliare più dei termali in attacco, ma finire sotto si soli 2 punti, sul 25 a 23. Primo quarto che evidenzia da subito chi saranno i principali protagonisti di giornata, Arrigoni e Chiera da una parte e Venucci dall’altra, col play gialloblu che nelle difficoltà a trovare buone soluzioni al tiro, si va a guadagnare molti falli e liberi dalla lunetta. L’equilibrio si rompe dopo 4’ del secondo quarto, con Piombino che perde quattro palle consecutive in attacco e Chiera che dall’altra parte le concretizza per i suoi, con 3 bombe di fila e una penetrazione vincente. Un break che con la bomba di Natali, diventa di 19 a 4, portando i rossoblu di casa da meno 1 a più 14, con 47 punti segnati. Nel finale di quarto Venucci e Bianchi dalla lunetta e Tiberti con un tap in su rimbalzo offensivo, accorciano le distanze a meno 8, per il 47 a 39 al riposo lungo. L’avvio di terzo quarto vede ancora Chiera on fire e Tiberti che va a sedersi in panchina per 4 falli, ma nella prima parte è un botta e risposta fra i due attacchi. Piccone, Venucci e Tiberti, trovano soluzioni dalla distanza che impediscono la fuga ai locali, che comunque con Arrigoni, tornano sul più 10. Piombino però ha aggiustato qualcosa sotto le plance, concederà infatti un solo rimbalzo offensivo, e in attacco trova molte soluzioni, trovando in Mazzantini, buono il suo impatto nel match e Venucci, i finalizzatori di una rimonta, che riporta i gialloblu sulla parità a 65 a fine quarto. L’avvio di quarto finale, sembra il preludio ad una nuova vittoria del Golfo, con l’arresto e tiro dalla media di Piccone, la rubata e canestro di Pedroni e la bomba di Alibegovic, per il più 7. Ma dopo questa fiammata iniziale, l’attacco gialloblu si spenge, saranno solo 6 i punti segnati negli ultimi 7’40’’ e Montecatini, senza fare cose eccezionali, ritorna avanti a metà quarto. Nel finale molte recriminazioni per i liberi sbagliati, infatti dal 18 su 21 dei primi tre quarti, 86%, si passa ad un 4 su 9, che peserà sull’esito del match. Piombino che resta comunque sempre a distanza aggancio, arrivando, a 5’’ dalla fine, sotto tre e palla in mano, ma dopo il timeout, le speranze di aggancio muoiono sui due ferri, all’ultimo secondo del match.

Il coach dice che gli errori di stasera dovranno servire da insegnamento per il futuro, ma che anche questa partita ci deve far esser consapevoli che abbiamo le possibilità per raggiungere il nostro obiettivo.

di Stefanini Stefano

Fabo Herons Montecatini – Solbat Piombino 83-80 (25-23, 22-16, 18-26, 18-15)

Fabo Herons Montecatini: Adrian Chiera 27 (3/4, 7/15), Marco Arrigoni 24 (10/14, 0/0), Nicola Natali 9 (0/2, 2/6), Daniele Dell’uomo 8 (1/4, 1/5), Costantino Bechi 5 (1/3, 1/5), Gianluca Carpanzano 4 (0/1, 1/2), Antonio Lorenzetti 4 (2/5, 0/0), Scott Nnabuife 2 (1/2, 0/0), Marco Giancarli 0 (0/0, 0/1), Marco Giannini 0 (0/1, 0/3), Filippo Cei 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Torrigiani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 17 – Rimbalzi: 46 22 + 24 (Marco Arrigoni 15) – Assist: 21 (Adrian Chiera 5)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 23 (4/6, 1/3), Edoardo Tiberti 14 (4/6, 1/2), Fabrizio Piccone 12 (2/5, 2/2), Camillo Bianchi 11 (1/3, 2/6), Dario Mazzantini 10 (4/5, 0/1), Alessandro Azzaro 5 (1/3, 1/2), Denis Alibegovic 3 (0/0, 1/2), Edoardo Pedroni 2 (1/3, 0/2), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0), Alessio Alfarano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 28 6 + 22 (Edoardo Tiberti 6) – Assist: 8 (Mattia Venucci 3)