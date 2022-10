Serie B – CJ BASKET TARANTO – VIRTUS BAVA POZZUOLI 77-65

La giovane Virtus Bava Pozzuoli tiene testa al forte CJ Basket Taranto e si arrende solo nel finale tenendo in bilico il risultato per tutti e quaranta i minuti. Fatali per i gialloblù di coach Valerio Spinelli i 9 tiri liberi sbagliati dalla lunetta con un 17/26 finale, chiaro segnale che i puteolani hanno dato del filo da torcere al roster pugliese. Bene il secondo e terzo quarto per la Virtus, mentre, negli ultimi quattro minuti i padroni di casa hanno messo a segno i canestri che hanno aumentato il vantaggio e le hanno permesso di vincere. Il match è equilibrato nei primi cinque minuti con il canestro di Tamani dall’area del 7-7, mentre, nel finale di tempo cinque punti consecutivi di D’Agnano consentono a Taranto di chiudere sul 21-13. Nel secondo quarto Pozzuoli gioca più sciolta piazzando un break di 9-2 con Mehmedoviq e Greggi sugli scudi (23-22 al 13′). Due triple consecutive di Sirakov permettono di tenere a metà partita Taranto a meno 3 (37-34). Nel terzo quarto l’equilibrio in campo continua ad esserci. I gialloblù con due liberi di Venier agganciano Taranto al 28′ (49-49), con il risultato che al 30′ è di 54-51. Nell’ultimo periodo i pugliesi provano a dare uno strappo ma i flegrei rispondono per le rime. Poi, arriva il break di Taranto con i gialloblù che sbagliano molto in difesa e al tiro. Una tripla di Venier fissa il punteggio sul 77-65 finale.

CJ BASKET TARANTO – VIRTUS BAVA POZZUOLI 77-65

CJ BASKET TARANTO: Corral 22 (9/15, 1/2), Cena 16 (3/8, 2/5), Villa 12 (0/2, 4/7), Piccoli 11 (5/6, 0/2), Bruno 7 (1/1, 1/4), D’Agnano 7 (1/1, 1/3), Graziano 2 (0/1, 0/1), Sampieri (0/1, 0/1), Liace ne, Napolitano ne, Gaeta ne, Conte ne. All. Olive

VIRTUS BAVA POZZUOLI: Cucco 13 (4/7, 1/5), Sirakov 10 (1/4, 2/4), Mehmedoviq 10 (0/1, 2/6), Venier 8 (0/1, 2/3), Thiam 6 (2/3, 0/0), Simonetti 5 (1/1, 1/4), Tamani 4 (2/4, 0/0), Greggi 4 (1/2, 0/2), Spinelli 4 (1/2, 0/4), Cagnacci 1 (0/0, 0/1), Scotto Lavina (0/0, 0/0), Miaffo ne. All. Spinelli

ARBITRI: Galluzzo -Acella

NOTE Parziali: 21-13, 37-34, 54-51. Tiri liberi: Taranto 12/15 – Pozzuoli 17/26. Rimbalzi: Taranto 40 (Corral 16) – Pozzuoli 27 (Thiam 8).

Ufficio Stampa Virtus Bava Pozzuoli