Serie B – La DelFes ingrana la quarta: anche Taranto deve arrendersi al Del Mauro

Quarta vittoria consecutiva per la IVPC DelFes Avellino, che sui legni del PalaDelMauro supera il CJ Basket Taranto con il punteggio finale di 78-64. Gara che è stata equilibrata per almeno 30′ di gioco, con la formazione di casa che più volte ha cercato l’allungo, subendo puntualmente la ferma reazione ospite. La svolta del match è arrivata all’inizio dell’ultimo quarto, quando la IVPC ha alzato un muro difensivo, che, di fatto, ha messo Taranto in ginocchio, punendola con le conclusioni pesanti di Traini ed Arienti, autori entrambi di una prestazione eccelsa da 19 punti, che hanno confezionato il break di 15-0 irpino risultato decisivo. Si tratta dunque di un successo fondamentale per la DelFes in chiave Playoff, che aumenta a quattro lunghezze il proprio vantaggio dal nono posto, occupato proprio dal CJ, a cui non so bastati quattro uomini in doppia cifra.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Caridà, Sandri, Eliantonio, Valentini

CJ: Villa, Bruno, Conte, Cena, Corral

PRIMO TEMPO – Avvio equilibrato di gara, con la DelFes che va a segno con Valentini e Caridà, mentre Taranto con la prima tripla di Cena per il 4-3 del 2′. Le due squadre si danno battaglia soprattutto sugli esterni: si iscrivono a referto Sandri per Avellino e la coppia Conte-Bruno per il CJ e la partita al 5′ è sul 10-11. Vitale infila prima bomba personale, ma dall’altra parte la formazione ionica ribatte colpo su colpo e passa in vantaggio grazie ai canestri di Villa e Rocchi, fissando il punteggio sul 15-19 all’8′. Sul finire di periodo, però, la IVPC firma un mini-break di 6-0 griffato da Sandri e Traini che la riporta davanti, ma il canestro in extremis di Cena manda le squadre in parità alla prima pausa di gara (21-21). Traini, Eliantonio e Sandri riaprono le danze con due layup, ma il CJ non demorde e reagisce con due bei canestri di Conte e Corral per mantenersi a contatto sul 27-26 del 13′. Entra sul parquet Arienti e subito si fa sentire: il play biancoverde firma cinque punto in fila, ma dall’altra parte Rocchi si fa trovare pronto da oltre l’arco e riporta i suoi a -2 (32-30) al 15′. Taranto sbaglia qualche possesso di troppo, ne approfitta la DelFes che, trascinata da un super Arienti e dai pounti di Venga e Traini, piazza un parziale di 7-0, provando a dare una prima spallata al match: timeout obbligato per coach Olive sul 39-30 del 18′. La reazione pugliese non si fa attendere ed è ancora Rocchi dalla lunga distanza a dare linfa al CJ, che, anche grazie Corral ed al solito Cena, torna subito in gara: all’intervallo, infatti, il vantaggio della IVPC è di sole 4 lunghezze, 42-38.

SECONDO TEMPO – Buona ripartenza per Avellino, che grazie a Vitale ed alla prima tripla della serata di Caridà mette in difficoltà la difesa ionica, toccando nuovamente il +6 al 23′ (47-41). Dopo un canestro di Villa, torna a realizzare Traini dalla lunga distanza, poi una girandola di liberi, due a testa per Carenza e Corral, fissano il punteggio sul 52-46 al 25′. Arienti trova la sua terza tripla personale, per ribadire il +8 DelFes, ma dall’altra parte Taranto si aggrappa nuovamente ai punti di Rocchi per tenersi a contatto: al 27′ è 57-54. Fase concitata della gara, in cui gli attacchi sembrano meno lucidi rispetto a prima e ciò è dimostrato dagli zero canestri segnati per più di 2′, fino a quando il solito Traini, a 4” dalla terza sirena, si inventa il canestro che manda le squadre all’ultima pausa sul 59-54. Proprio in avvio di ultimo periodo, la DelFes prova a firmare l’allungo decisivo e, trascinata dai canestri pesanti degli incontenibili Arienti e Traini, tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio al 33′ (68-58), nonostante i punti di Conte per la formazione ospite. All’uscita dal timeout esterno, la musica non cambia, con Taranto che sembra entrata in piena crisi ed Avellino che ne approfitta allungando fino al +16 al 34′ (74-58), con il canestro di Valentini dopo l’ennesima perla di uno scatenato Arienti. Corral prova a fermare l’emorragia per i pugliesi, che chiudono quindi un tremendo parziale a favore della IVPC di 15-0, ma la DelFes mantiene alta l’intensità difensiva e riesce a controllare i disperati attacchi avversari: al 37′ è 74-60 per gli irpini, che vedono ormai il traguardo all’orizzonte. Infatti, non succede granché nelle ultime battute, con Avellino che gestisce senza patemi di troppo le scorribande di Taranto, che è costretta ad arrendersi con il finale di 78-64.

IVPC DelFes Avellino – CJ Basket Taranto 78-64

Parziali: 21-21; 42-38; 59-54

AVELLINO: Venga 6, Caridà 9, Bianco n.e., Valentini 4, Sandri, Arienti 19, Carenza 2, Eliantonio 4, Verazzo 2, Vitale 7, Traini 19. Coach: Crosariol.

TARANTO: Conte 11, Villa 11, Bruno 4, D’Agnano, Corral 11, Sampieri, Cena 12, Piccoli n.e., Rocchi 15, Graziano. Coach: Olive.