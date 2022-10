Serie B – La Luiss Roma batte Sala Consilina

La Luiss dilaga contro Sala Consilina: dopo un primo tempo equilibrato, in cui i campani hanno anche messo

la testa avanti per qualche minuto, Barbon e compagni hanno aperto le bocche da fuoco e hanno segnato la

bellezza di 59 punti (sì, proprio 59) in venti minuti.

Quando i ragazzi di coach Paccariè hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore non c’è stata più

partita, con gli ultimi dieci minuti di puro garbage time che fanno registrare gli esordi stagionali degli under

Invernizzi e Busca.

Passando alla cronaca, la Luiss parte subito forte con la tripla di Barbon e l’inchiodata al ferro di Perotti, ma

Gaye è in grande serata per gli ospiti (segnerà 27 punti) e cerca sempre di tenere a contatto la Diesel

Tecnica con delle belle triple dall’angolo. Dopo che Murri fissa il punteggio sul 17-17 con un tiro da tre,

l’equilibrio si protrae fino alla sirena di fine quarto: 24-24. Gli ospiti mostrano qualche crepa già in uscita dal

primo mini intervallo, con Pasqualin che disegna per Jovovic e Legnini che segna nel pitturato dopo aver

raccolto tre rimbalzi offensivi consecutivi: il parziale è di 10-3 e la panchina ospite è costretta al timeout. Sul

finire della seconda frazione Sala Consilina prova a rientrare con un 5-0 di parziale che fissa il punteggio al

riposo sul 39-34.

Al rientro dagli spogliatoi c’è solo la Luiss: Barbon, Fallucca e ancora Barbon scatenano una pioggia di triple

che fanno scappare i capitolini sul 50-38 quando sono passati solamente tre minuti di gioco. La Luiss gioca

sul velluto e trova tantissimi protagonisti: Pasqualin confeziona il recupero lanciando Murri in contropiede,

apertura per Fallucca che manda al bar l’avversario e serve Di Bonaventura che mette una tripla fantastica.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con il parziale che recita 71-52 e c’è spazio per i punti di Busca e Zini, oltre a

qualche minuto in più per Invernizzi che aveva già esordito quando ancora esisteva una partita. Il risultato

finale parla da solo: 98-65.