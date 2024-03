Serie B – Lumezzane domina la contesa e stende la Virtus Imola

Si ferma la rincorsa della Virtus Neupharma Imola, che cede in casa della LuxArm Lumezzane per 83-66. Lombardi praticamente sempre avanti nella gara, i gialloneri sono riusciti a equilibrare la disputa dal punto di vista agonistico nel secondo tempo, ma quando ormai era troppo tardi.

Coach Zappi sceglie Barattini, Alberti, Masciarelli, Chiappelli e Ohenhen nel quintetto iniziale. Il gioco è spezzettato nelle prime battute: dopo il primo vantaggio di Masciarelli i tanti errori da ambo le parti tengono un parziale basso, dal quale Vitols cerca di dare un’accelerata con la prima tripla della serata, spedendo i lombardi sul 7-6. Al momento di appannamento giallonero, dopo un parziale di 5-0, viene messo un punto da Magagnoli, la cui tripla ristabilisce la momentanea parità (9-9). È l’unica gioia, però, dalla lunga distanza per i ragazzi di coach Zappi, che lasciano un po’ troppo spazio a Lumezzane, brava ad approfittarne – soprattutto in area – per il 15-11 dopo i primi 10’.

Al rientro in campo è ancora Lumezzane a salire in cattedra, capace di proseguire sull’onda dell’entusiasmo del primo quarto e con un parziale stoppato sul 9-0. Il canestro di Ohenhen interrompe il digiuno giallonero, soprattutto è uno dei lati positivi insieme al fatto di avere già il bonus della lunetta, con la LuxArm già a quota cinque falli dopo due minuti. Come se non ci fosse questo deficit, Lumezzane spinge ancora e raccoglie vantaggi su vantaggi, arrivando sino al 34-19, mandando tanti giocatori a segno. Su tutti, Mastrangelo (9 punti in quel momento) e Vitols, ancora a segno dalla distanza con fallo, anche questo realizzato, per il 38-21. Quello è il momento in cui coach Zappi trova la pronta risposta dei suoi ragazzi, importanti soprattutto in vista del secondo tempo: il tecnico di squadra manca Barattini dalla lunetta per il 38-30 per il 9-0 di parziale. Chiappelli sgranocchia altri due punti a Lumezzane prima dell’ultimo time-out, Di Meco segna una tripla sulla sirena che rovina la rimonta.

Si apre con lo stesso copione il terzo quarto: Lumezzane piazza un parziale di 6-0, la Virtus è costretta a rincorrere dalla tripla di Barattini con Di Meco che rispedisce al mittente la prova di rimonta. Anzi, i lombardi allungano sul +15 (59-44) spedendo tre giocatori in doppia cifra come Vitols (13), Di Meco (12) e Vecerina (11) con Mastrangelo che è ancora lì a solleticarla. In casa Virtus, invece, i punti vengono spalmati molto di più, ma senza la precisione invece di casa Lumezzane: il 9/21 da due e il 6/19 da tre pesano nell’economia del risultato.

Dal risultato di -20, ai ragazzi di coach Zappi ci vorrebbe un’impresa per ribaltare il risultato, peraltro contro una formazione in palla come quella lombarda che mette a segno i primi due punti dell’ultimo quarto. I due bonus si esauriscono già prima della metà del quarto, favorendo un equilibrio che sorride maggiormente a Lumezzane. La tripla di Morina è una boccata d’aria per il -18 (74-56) quando mancano 4’42”, troppo poco tempo per sperare nella rimonta.

Prossimo appuntamento domenica 10 marzo 2024 in casa dell’OraSì Ravenna.

TABELLINO

LuxArm Lumezzane-Virtus Nepharma Imola 83-66 (15-11; 43-34; 68-48)

LuxArm Lumezzane: Maresca n.e., Cecchi 4, Biancotto, Vecerina 11, Mastrangelo 18, Di Meco 12, Deminicis, Vitols 17, Salvinelli n.e., Minoli 7, Spizzichini 10, Ndzie 4. Coach: Saputo

Virtus Neupharma Imola: Masciarelli 7, Dalpozzo, Aglio 7, Valentini 3, Morara, Magagnoli 5, Morina 4, Chiappelli 15, Alberti, Barattini 11, Ohenhen 14, Vannini n.e. Coach: Zappi

Arbitri: Zancolò di Pordenone e Tognazzo di Padova

Note: 1Q 15-11; 2Q 28-23; 3Q 25-14; 4Q 15-18

UFF.STAMPA VIRTUS IMOLA