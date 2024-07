Serie B – Piacenza inserisce in prima squadra Mattia Molinari

By



La Bakery Basket Piacenza comunica il rinnovo del giovane prodotto del vivaio Mattia Molinari, che farà parte del roster per la stagione di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25. È l’ottavo volto della formazione biancorossa dopo gli ingaggi di Vincenzo Taddeo, Raphael Chiti, Tommaso Lanzi, Laurent Zoccoletti, Valerio Longo, Ricards Klanskis e Joseph Blair Jr.. Piacentino doc, nato il 19 aprile del 2005, 1.85 metri d’altezza, play-guardia, Molinari gioca a basket dall’età di 6 anni e veste la casacca biancorossa della Bakery dalla stagione 2018/19. Ha fatto tutta la trafila del settore giovanile dall’Under 14 sino alla prima squadra, con un career-high da 24 punti.

Aggregato con i più grandi dal campionato di Serie A2 2021/22, ha collezionato 8 presenze tra i senior, delle quali 6 soltanto la passata stagione. Impiegato per oltre 4’ di media, ha trovato sempre più spazio sul finire del campionato giocando nelle fondamentali vittorie contro Rieti e Caserta per qualificarsi ai playoff, e poi nei quarti di finale contro Jesi. Ragazzo solare, spiritoso, è sempre disponibile e s’impegna al massimo. Leader dell’Under 19 Gold che lo scorso anno è arrivata ad una vittoria dalla qualificazione alla seconda fase che avrebbe poi portato alla Finale Nazionale di Cecina, la sua parabola è in grande crescita.

«Sono felice di poter stare un altro anno alla Bakery – le dichiarazioni di Mattia Molinari –, e poter essere allenato di nuovo da coach Salvemini. Lo scorso anno mi ha dato grande fiducia e mi ha permesso di crescere molto. Quest’anno il mio obiettivo sarà farmi trovare pronto per ogni necessità ed in qualsiasi evenienza».

«Mattia è un prodotto del nostro settore giovanile ed è la dimostrazione della bontà del lavoro che si sta facendo sul vivaio – il commento di coach Giorgio Salvemini –. Ho avuto il piacere di allenarlo l’anno scorso, e durante tutta la stagione è sempre più cresciuto. Mi aspetto che quest’anno continui a migliorare, a consolidarsi, e che abbia anche una positiva evoluzione».

Ufficio Stampa

Bakery Basket Piacenza

Giovanni Bocciero