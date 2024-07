SERIE B UFFICIALE – Jackson rinnova con Ruvo di Puglia

La Pallacanestro Ruvo è lieta di annunciare che il fuoriclasse Josh Jackson sarà un giocatore biancoblu anche per la prossima stagione!

Decisivo, ai fini della buona riuscita della trattativa, il contributo della Edil Fi.Dea. di Paolo Ficco e Giuseppe De Astis, che oltre a supportare come ogni anno la causa della Ruvo a spicchi, ha messo in campo ulteriori sforzi economici per far sì che il campione maltese-americano restasse all’ombra del Talos anche per questa stagione. Non è la prima volta che l’azienda ruvese sostiene l’acquisto di un campione biancoblu: l’anno scorso la Edil Fi.Dea. infatti, ha permesso di vedere al Pala Colombo, le gesta di un altro campionissimo, Mario Ghersetti.

Nello scorso campionato “San Josh” è stato l’autentico trascinatore del team guidato da coach Rajola, con 19,25 punti di media ad allacciata di scarpe, dato che è addirittura cresciuto nella fase ad eliminazione diretta (21,4). Incubo di tutte le difese, guardia tiratrice letale da categoria superiore, Jackson sarà protagonista assoluto anche per la stagione 24/25.

«Sono molto felice di essere ritornato a Ruvo, ho un bel rapporto con lo staff e i tifosi. Mi piace la squadra che stanno costruendo e penso che abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere, ovviamente tra questi c’è il campionato. Con i nuovi ragazzi che arrivano quest’anno abbiamo una buona possibilità di vincerlo, quindi sono felice e ci vediamo presto!». Queste le dichiarazioni di Josh Jackson subito dopo la firma che lo lega alla Talos Basket Ruvo ancora per un anno.

Bentornato Josh, Ruvo è pronta a riaccoglierti a braccia aperte e tifare per te!

UFF.STAMPA PALL.RUVO