SERIE B UFFICIALE – Legnano chiude il roster con Francisco Fernandez Lang

Legnano chiude il mercato con un argentino che continua la tradizione iniziata con Aimaretti e continuata con Casini.

Si tratta di Francisco Fernandez Lang, 20enne ala argentina di nascita, ma italiana di formazione tecnica, dopo un percorso giovanile tra Sassari ed Agrigento.

Dodici punti di media e ottime percentuali al tiro, messe in luce nei campionati minori del Sud (26,5 punti di media nel 2022/23 in serie C siciliana). Nel 2023/24 ha “assaggiato” la B Interregionale, prima a Monopoli e poi alla Dinamo Brindisi.

Giocatore giovane e di prospettiva, ha intensità e energia che metterà in campo partendo dalla panchina.

Basilico: “Completiamo la squadra con un ragazzo che si è dimostrato un ottimo atleta e un buon realizzatore, migliorato costantemente nelle sue stagioni da senior.

La sua giovane età è solo anagrafica, visto che la buona esperienza maturata in C e B interregionale, lo ha portato ad essere pronto a questa esperienza a un livello più alto.

Con lui chiudiamo la squadra che si radunerà il 19/08 al PalaBorsani.”

Fernandez vestirà la maglia numero 31 dei Knights

Massimiliano Giudici

Uff. Stampa – Legnano Basket Knights