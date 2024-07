SERIE B UFFICIALE – Mamoudou Dia approda alla Novipiù Monferrato

Il reparto lunghi della Novipiù Monferrato Basket si completa con l’ala/centro di origine maliana Mamoudou Dia di 203 cm.

Nato il 2 giugno 2003 in Mali, cresce nel settore giovanile della Petrarca Basket Padova fino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra nel campionato di Serie B nella stagione 2020/21. Le ottime prestazioni nel campionato cadetto, le doti fisiche e atletiche gli permettono di firmare nell’estate 2021 per la VL Pesaro dove viene subito aggregato alla prima squadra di Serie A. Nel 2023, con l’altro neo rossoblù Stazzonelli, vince la IBSA Next Gen Cup in finale contro Treviso. La passata stagione torna a Padova in B per continuare il suo percorso di crescita.

Benvenuto in Monferrato Mama!

Gabriele Casalvieri – DS Novipiù Monferrato Basket: “Ragazzo classe 2003, cresciuto a Pesaro, l’anno scorso in forza al Petrarca Padova. E’ un’atleta incredibile e siamo molto contenti che abbia deciso di venire in Monferrato. Un giocatore che può crescere ancora tantissimo e ci potrà dare una grande mano durante questa stagione. Le sue caratteristiche principali sono l’agilità, la duttilità e la sua forza di andare a rimbalzo”.

Uff stampa Monferrato Basket