Omnia Basket Pavia è lieta di comunicare di aver contrattualizzato per la stagione sportiva 2021-22 Andrea Calzavara, under di grandissima prospettiva ma già elemento di spessore assoluto per la categoria. Play-guardia di 195 cm per 86 kg, nato il 16 dicembre del 2001, Andrea compie la trafila giovanile alla Pallacanestro Varese, assaggiando, in doppio tesseramento, la serie D al Campus. Dalla stagione sportiva 2017-2018 passa alla Robur et Fides Varese e viene aggregato alla prima squadra, disputando i suoi primi 18 minuti in serie B. Nel biennio successivo il minutaggio diventa progressivamente più significativo (9 minuti di media, cresciuti a 13 nel campionato 2019-20) fino al “botto” della scorsa stagione in cui Andrea è un fattore nello scacchiere di un coach abituato a lanciare giovani come Guido Saibene. Prima di un infortunio al ginocchio che lo toglie dai giochi, Calzavara mette insieme dieci presenze in campionato e una in supercoppa, viaggiando sui 25′ di utilizzo medio con 11.8 punti a gara (34% da due, 29% da tre, 70% ai liberi). Nel mese di dicembre raggiunge il suo apice, diventando il baby-trascinatore di una Robur martoriata dagli infortuni dei suoi giocatori di riferimento. In quattro partite, produce 16.5 punti, 4.5 rimbalzi e 3.8 assist di media, a Cremona ricordano ancora il suo piglio da leader e i 27 punti mandati a referto in 32 minuti. L’elevato standard di prestazioni gli vale il premio Adidas come miglior under della serie B per il mese di dicembre. Combo guard moderna, ha grande esplosività fisica che lo porta ad attaccare il ferro in penetrazione, alternando soluzioni in traffico a quelle perimetrali. “Siamo molto contenti – commenta il gm pavese Lele Caserio – di poter accogliere Andrea. Lo abbiamo seguito per tutta la scorsa stagione, è sicuramente uno dei migliori 2001 nel suo ruolo a livello Italia. Il giocatore è pronto, io e coach Di Bella lo abbiamo incontrato in settimana e ci dato l’impressione di un ragazzo molto maturo e ambizioso. Sicuramente, nell’economia della nostra squadra, sarà fondamentale poter avere un under di tale talento. Andrea non è semplicemente un giovane ma già un giocatore vero, sul quale puntiamo moltissimo”

COMUNICAZIONE OMNIA BASKET PAVIA