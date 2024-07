SERIE B UFFICIALE – Power Salerno annuncia Stanic, Kekovic e Favali

La Power Basket Salerno è lieta di comunicare l’ingaggio di Nicolas Stanic per la stagione 2024/25; l’ex Janus Basket Fabriano arriva così alla corte di Coach Daniel Farabello. Classe 1984, Stanic è, ormai, una certezza del massimo campionato di Serie B. Playmaker dall’elevato IQ cestistico, in grado di dettare i tempi di gioco, nasce a Hurlingham, Buenos Aires, e muove i primi passi nel basket professionistico in Italia nel 2006, a Fabriano, città con cui si ricongiungerà cestisticamente nel 2022. Nel mezzo, raggiunge la promozione dalla Serie B alla Serie A2 in tre occasioni consecutive: prima con la NPC Rieti, poi con l’Eurobasket Roma (con cui continua a giocare in A2) e infine con la Bakery Piacenza. Nel 2018/19, sfiora la quarta promozione con la maglia di San Severo, fermandosi solo alle Final Four, e poi nuovamente con la Real Sebastiani, dove arriva fino a gara-5 in finale playoff contro Agrigento. La dirigenza, lo staff e i tifosi danno il benvenuto a Nicolas Stanic e gli augurano una stagione ricca di successi e soddisfazioni con la maglia della Power Basket Salerno.

La Power Basket Salerno è entusiasta di comunicare l’ingaggio di Lazar Kekovic. Il classe 1999, impegnato la scorsa stagione con la Virtus Arechi Salerno è pronto a portare il suo talento sponda Power. Nonostante la sua giovane età, Kekovic vanta già un curriculum di tutto rispetto nel panorama professionistico. L’ala montenegrina (204cm, 100kg) ha mosso i suoi primi passi in Italia nel 2017 a Vicenza, per poi affermarsi in piazze importanti come Ruvo di Puglia e Reggio Calabria, senza dimenticare le esperienze maturate a Roma e Cassino.

La Power Basket Salerno è lieta di annunciare l’ingaggio dell’ala Giancarlo Favali per la prossima stagione. Classe 2000, Favali arriva dall’Orlandina Basket, dove ha contribuito in modo determinante alla promozione della squadra nella passata stagione, mettendo a referto una media di quasi 8 punti a partita in 39 presenze. Prima di approdare a Capo d’Orlando, Favali ha mosso i suoi primi passi nel campionato di Serie B con la maglia di Ozzano nel 2019, per poi trasferirsi a Chieti nella stagione 2020-2021, dove ha avuto l’opportunità di crescere e maturare nel contesto della Serie A2. Ora, il giovane talento di Priverno (LT) è pronto a intraprendere una nuova sfida con la maglia della Power Basket.

UFF.STAMPA POWER BASKET SALERNO