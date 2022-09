Sky Sport – “FIBA EuroBasket 2022”: live su Sky e in streaming su NOW i quarti di finale dell’Europeo maschile

Chiusa la fase a gironi, è tutto pronto anche per gli ottavi di finale del FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro, da seguire tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Nella capitale tedesca domani il via alla fase a eliminazione diretta, con partite da dentro o fuori, chi vince va avanti e accede ai quarti di finale.

Quarti obiettivo anche dell’Italia di Gianmarco Pozzecco che, dopo la prima fase di Milano, domenica sarà sul parquet per una classica della pallacanestro europea contro la Serbia. Match in programma alle ore 18, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Su Sky anche tutte le altre partite di questi ottavi di finale, cui faranno seguito i quarti (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal primo al quarto posto (18 settembre).

La “squadra basket” di Sky che seguirà l’Europeo da Berlino sarà composta da Flavio Tranquillo e Geri De Rosa, alle telecronache, e da Davide Pessina e Andrea Meneghin, al commento.

Dalla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca, studi pre e post partita con Alessandro Mamoli e Geri De Rosa, che si alterneranno alla conduzione, in compagnia di Andrea Meneghin, ospite in occasione del match dell’Italia.

Dalila Setti, affiancata da Matteo Soragna e Marco Crespi, condurrà, invece, gli studi da Milano, in onda su Sky Sport 24.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OTTAVI DI FINALE DELL’EUROPEO DI BASKET MASCHILE

Sabato 10 settembre

ore 11.30 Studio EuroBasket” Sky Sport 24 e in streaming su NOW

(con Dalila Setti e Matteo Soragna)

ore 12 Turchia-Francia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Alessandro Mamoli; commento Andrea Meneghin)

ore 14.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Geri De Rosa)

ore 14.45 Slovenia-Belgio Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 17.45 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli)

ore 18 Germania-Montenegro Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 20.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli)

ore 20.45 Spagna-Lituania Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 22.45 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli)

Domenica 11 settembre

ore 11 Studio EuroBasket” Sky Sport 24 e in streaming su NOW

(con Dalila Setti e Marco Crespi)

ore 12 Ucraina-Polona Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Alessandro Mamoli; commento Andrea Meneghin)

ore 14.30 “Studio Basket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli)

ore 14.45 Finlandia-Croazia Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 17.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli e Andrea Meneghin)

ore 18 ITALIA-Serbia Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(telecronaca Flavio Tranquillo; commento Davide Pessina)

ore 20 “Studio EuroBasket” Sky Sport Uno e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli e Andrea Meneghin; inviato Geri De Rosa)

ore 20.30 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli)

ore 20.45 Grecia-Repubblica Ceca Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

ore 22.45 “Studio EuroBasket” Sky Sport Arena e in streaming su NOW

(con Alessandro Mamoli e Andrea Meneghin; inviato Geri De Rosa)

(disponibile su Sky Go, anche in HD)