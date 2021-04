PRIMO QUARTO: Si inizia con ritmi alti ed i primi canestri dal campo di Panni e Sarto. Coach Leka sceglie sceglie Basso come pivot titolare, che si fa subito apprezzare a rimbalzo così come Vencato. Le percentuali comunque restano basse tanto per Ferrara quanto per Treviglio e si resta sul 5-3 al 4′. Pepe dalla lunghissima distanza sblocca gli ospiti, replica ancora Panni due volte dall’arco seguito da Frazier e Sarto (14-10 al 7′). Gli ospiti non rescono ad innescare i propri tiratori ma un gioco da tre punti di Lupusor li riportano sul -3 anche se l’ultima parola spetta alla grande penetrazione di Hasbrouck per il 18-13.

SECONDO QUARTO: Ancora tanta difesa da parte di entrambe le compagini e ci vogliono quasi due minuti perchè un jumper di Hasbrouck muova il tabellone. Bogliardi sblocca Treviglio appoggiando due facili a tabellone seguito da cinque punti di Nikolic per il pari a quota 20, dall’altra parte arriivano poi i primi punti di Fantoni su pregevole assist di Dellosto, entrato bene in gara. Due perse di Ferrara regalano quattro punti facili alla Bcc che nuovamente accorcia sul 25-24 al 15′, coach Leka chiama timeout ma altri due possessi vengono gettati permettendo agli avversari di trovare il primo vantaggio della gara. Treviglio inizia a innescare Borra da sotto andando anche a +4, Filoni risponde con un bel gioco da ta tre punti e si va all’intervallo sul 32-33.

TERZO QUARTO: Tanti contatti non fischiati fanno innevosire Ferrara che non segna per diversi minuti mentre Treviglio trova punti da Nikolic, Frazier e Pepe per il +8. La Top Secret incassa e lotta soprattutto con Basso a rimbalzo ma non arrivano canestri (32-40 al 24′). Fantoni finalmente sblocca i suoi su assist di Panni e finalmente anche Hasbrouck segna dall’arco per il -5. Ancora Basso è encomibile a rimbalzo, i tiri di Ferrara continuano a non entrare ed anche Treviglio sbaglia un paio di triple aperte. Reati comunque trova il canestro del +9 dalla media e la partita sembra già indirizzata perchè arrivano anche un paio di brutte perse per la Top Secret che sembra aver già esaurito la benzina. La Bcc amministra andando oltre la doppia cifra di vantaggio ed il quarto termina sul 40-56, con un eloquente 8-23 di parziale, grazie alla tripla dall’angolo di Lupusor, costruita alla perfezione.

ULTIMO QUARTO: Una reazione ferrarese guidata dai canestri di Fantoni c’è, col capitano estense che per tre volte batte Ancellotti in post basso. Segna anche Hasbrouck da tre per il -8 seguito da Zampini e Reati. La partita è di nuovo apertissima ed addirittura Panni la pareggia a quota 63 con una tripla delle sue. La difesa di Ferrara torna ad essere super soprattutto sui tiratori di Treviglio, che trova canestri da sotto solo con Borra e Reati mentre Hasbrouck trascina i suoi fino al pari a quota 67. Treviglio si affida infine a Frazier che sbaglia il tiro della vittoria e si va all’overtime (27-11 di parziale Top Secret).

SUPPLEMENTARE: Due liberi di Hasbrouck aprono i minuti aggiuntivi. Risponde Pepe con una gran tripla dal palleggio ma ancora Hasbrouck dalla media segna il +1. Fantoni poi sbaglia due liberi pesanti e Pepe con una ‘reverse’ riporta Treviglio avanti (71-72 al 42′). I possessi ora pesano come macigni e si va tanto in lunetta: Borra sbaglia ma non Vencato e Ferrara torna avanti. Da rimbalzo offensivo infine Reati va per il nuovo ribaltone, Fantoni sbaglia da sotto e Nikolic da tre segna il 73-77 che decide la partita. Coach Leka chiama timeout con poco meno di ventiquattro secondi rimasti ma il ferro ‘sputa’ due triple di Panni e Treviglio vince 73-78.

Top Secret Ferrara – BCC Treviglio 73-78 (18-13, 14-20, 8-23, 27-11, 6-11)

Top Secret Ferrara: Kenny Hasbrouck 21 (5/8, 3/7), Alessandro Panni 20 (0/0, 6/14), Tommaso Fantoni 10 (5/11, 0/0), Luca Vencato 8 (1/4, 1/2), Federico Zampini 8 (2/2, 0/1), Patrick Baldassarre 3 (1/7, 0/6), Niccolò Filoni 3 (1/4, 0/2), Beniamino Basso 0 (0/2, 0/0), Nicolò Dellosto 0 (0/0, 0/1), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ferraro 0 (0/0, 0/0), Alessio Petrolati 0 (0/0, 0/0). .

Tiri liberi: 13 / 27 – Rimbalzi: 45 16 + 29 (Luca Vencato 10) – Assist: 17 (Patrick Baldassarre 4)



BCC Treviglio: Mitja Nikolic 13 (3/6, 2/7), Simone Pepe 13 (2/7, 3/6), Davide Reati 13 (4/8, 1/6), Jacopo Borra 12 (5/9, 0/0), Ion Lupusor 10 (2/5, 1/1), J.j. Frazier 9 (2/10, 0/4), Alvise Sarto 4 (2/2, 0/1), Matteo Bogliardi 4 (2/2, 0/0), Andrea Ancellotti 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/0, 0/0), Davide Corini 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 43 13 + 30 (Mitja Nikolic 12) – Assist: 19 (Jacopo Borra , J.j. Frazier 4).