DeWayne Russell, autore di 16 punti e 6 assist, ha commentato brevemente la partita, spiegando:

“Hanno giocato molto bene e duramente questa sera. Noi abbiamo avuto molti problemi in difesa, ma non voglio togliere meriti a loro.

Ho giocato bene in attacco, ma ci sono delle cose che avrei potuto fare meglio. Senza dubbio c’è molto da lavorare ancora, soprattutto se vogliamo giocare bene nei playoff.”

Christian Mekowulu, dopo una partita da 18 punti e 7 rimbalzi, ha raccontato:

“Obiettivamente abbiamo avuto dei problemi in difesa, loro hanno tirato bene e giocato in generale alla grande. Ora bisogna restare concentrati, tornare a lavorare e farci trovare pronti per la prossima partita.

Era una partita in cui serviva una prestazione di squadra e non siamo riusciti ad avere lo stesso impatto delle ultime gare. Ora testa alla prossima.”

Coach Max Menetti, infine, ha concluso spiegando:

“Aldilà di quello che ha fatto Varese, credo che vada analizzato quanto fatto da noi, ossia un passo indietro per quanto riguarda la combattività: eravamo sempre un passo indietro. Dopodiché, l’idea di dover fare qualcosa in più per recuperare ci ha mandati fuori equilibrio.

Sono cose che purtroppo capitano ed è evidente che il nostro grande sforzo deve essere combattere il senso di appagamento, perché è una piccola abitudine che rischi di portarti indietro ogni giorno. Durante la partita ci sono costati, ad esempio, due palle vaganti non recuperate nell’ultimo periodo, i molti errori e i tiri subiti alla fine dei quarti. Non abbiamo usato gli strumenti giusti, quali l’attenzione, il controllo della frenesia e il giocare possesso per possesso. Non è stata assolutamente una mancanza di impegno o di ‘fame’.

In attacco non siamo stati particolarmente omogeni e abbiamo proseguito a strappi, ma è evidente che i problemi maggiori siano stati in difesa. Non siamo riusciti a infilare tre possessi difensivi consecutivi con continuità. Se avremo queste consapevolezze credo che potremo rimetterci in sesto velocemente.

Adesso abbiamo poco tempo per guardare qualche clip e poi pensare al match contro la Virtus, l’avversaria migliore per riscattarsi e dimostrare la voglia di dare tutti noi stessi. Quello che è successo oggi deve rappresentare uno stimolo per mercoledì.”

Fonte ufficio stampa De’ Longhi Treviso Basket.

«Siamo molto contenti, è un risultato importante su un campo molto difficile contro una squadra che veniva da sei vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Sassari. Vincere è motivo di grande soddisfazione, ma soprattutto sono due punti molto preziosi per la nostra classifica. Il campionato però non è ancora finito e dobbiamo fare ancora un piccolo passo; ecco perché dobbiamo rimanere super concentrati per fare bene anche domenica prossima. Questa sera abbiamo fatto una partita molto solida, giocando ad altissimo punteggio; tatticamente siamo stati bravi e abbiamo fatto le scelte giuste. I giocatori, ognuno a modo suo, hanno tutti fatto qualcosa di importante. Per noi la partita aveva un peso specifico maggiore rispetto a Treviso, ma nessuno vuole perdere e i nostri avversari hanno giocato al 100% quanto noi, ma, senza nulla togliere a Treviso, la vittoria è stata nostra. Oggi abbiamo fatto una partita di grande livello».

Fonte ufficio stampa Openjobmetis Pallacanestro Varese.