EuroCup senza vincitore, proprio come in EuroLega.

La tanto attesa decisione, presa in giornata dai club e da Jordi Bertomeu Boss di EuroLeague, ha coinvolto non solo l’attuale stagione di EuroLega ma anche quella di EuroCup.

Virtus Bologna e Reyer Venezia non disputeranno i Playoffs, in una stagione in cui l’EuroCup non avrà un vincitore, con l’attuale stagione annullata.