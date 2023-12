Brescia-Milano, la sala stampa: le parole di Magro e Messina

By

Alessandro Magro (coach Brescia): “Ringrazio il pubblico: ci ha dato la spinta per tutti i 40′ della gara. Milano che ha giocato molto con tre lunghi, mettendo la gara fuori da dei binari più consueti. Nel secondo tempo siamo stati molto bravi e abbiamo tenuto l’Olimpia Milano con il 31% dal campo. E’ stata una bella vittoria di squadra e a turno i nostri giocatori si sono sacrificati andando in crescendo. All’intervallo ho detto ai ragazzi che sembravano contratti. Abbiamo avuto un contributo da tutti ed è stata una delle nostre migliori partite, e sono felice di aver regalato a tutti questa vittoria e un record 11-3. Adesso pensiamo a Brindisi, gara che dobbiamo e vogliamo vincere.”

Ettore Messina (coach Milano): “Faccio i complimenti a Brescia e alla mia squadra che ha giocato una partita di enorme cuore in una situazione obiettivamente difficile da gestire per gli infortuni. Nonostante tutto siamo arrivati a un passo dal pareggio a pochi minuti dalla fine. Il risultato è negativo, ma ciò non toglie nulla alla prova che la squadra ha fatto, superando anche difficoltà legate al fatto che qualcuno aveva giocato 36 ore fa. Adesso abbiamo due giorni prima di andare al Pireo, altri due prima di giocare col Bayern, speriamo di recuperare almeno una guardia, speriamo Flaccadori possa rientrare.”