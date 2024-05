Brescia-Pistoia G1, Magro: “Giocare una gara alla volta con umiltà e consapevolezza”

“Presentiamo la sfida contro pistoia, squadra che avevamo pensato di trovare, le probabilità erano molto alte, e si è verificato quello che ci aspettavamo. Abbiamo voglia di iniziare questi playoff, abbiamo fatto un percorso che ci rende sicuramente felici e soddisfatti per quanto riguarda la regular season. Abbiamo dimostrato di poter mettere in campo una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa, abbiamo dimostrato di saper competere e di tenere la testa della classifica per tante giornate, e quindi è sempre bello ricordare che essere qua per fare questa conferenza non è mai scontato, visto che l’anno scorso in questi giorni purtroppo eravamo già in vacanza visto quello che successe nell’ultima partita a Scafati. Affrontiamo la grande sorpresa della stagione, Pistoia che aveva iniziato con 4 sconfitte in fila dopo aver vinto meritatamente il campionato di A2. Una squadra che è stata costruita in maniera eccellente da Sambugaro e da tutto lo staff che ha partecipato e contribuito alla scelta dei giocatori. Lo hanno fatto con un budget sicuramente più basso rispetto ad altre squadre, ma spesso succede che hai in mente delle idee e devi fare delle scommesse. Nicola Brienza è stato molto bravo a mettere tutti insieme, e ci vuole capacità e un pizzico di fortuna nel fare in modo che tutti i tasselli vadano al loro posto. Non è un caso che Pistoia come noi sia una delle squadre che ha cambiato di meno dall’inizio della stagione, perchè hanno trovato continuità e grande entusiasmo. Sono una squadra che nonostante abbia nel PalaCarrara un campo molto caldo, per assurdo, delle 15 vittorie che sono arrivate, 8 sono state le vittorie in trasferta, anche su campi difficili e importanti, perché è una squadra che sa giocare leggere, ma che ha grandissimo talento soprattutto nella metà campo offensiva.

Siamo impazienti di iniziare e abbiamo voglia di misurarci, e tuffarci in questo nuovo inizio. Abbiamo fatto una settimana di allenamento veramente positiva, i giocatori sono concentrati ed hanno voglia di provare a dimostrare quello che può essere il loro valore. Per disputare bene i playoff, e per cullare dei sogni ambizioni, non possiamo fare a meno della difesa; quindi, dovremo sicuramente ripartire da quella che è stata una delle miglior difese del campionato. Vogliamo ripartire lì, perché quella deve essere la nostra certezza a prescindere dall’avversario che incontreremo. Nel caso specifico di Pistoia, sappiamo bene come sono costruiti e hanno nel pacchetto esterni, Moore e Willis, che sono risultati alla fine della stagione miglior marcatori del campionato. Moore soprattutto nel ruolo di playmaker è in grado di creare tantissimo con la palla in mano sia per sé sia per i compagni. In Varnado un altro giocatore capace di ballare nel ruolo di 3 o 4, e che ha doppia dimensione con la capacità di attaccare dal palleggio, capacità di tirare da 3 punti e una grande pericolosità spalle a canestro. Un’altra grande sorpresa del campionato è sicuramente Ogbeide, che ha dimostrato di tenere il livello, e di saper lottare sotto i tabelloni e proteggere l’area con le sue doti di stoppatore e di saltatore. Sono una squadra che ha 6 giocatori sempre in rotazione, e l’impatto degli italiani, grazie ad un grande senso di appartenenza, gli ha dato la possibilità di avere grandi prestazioni e grandi vittorie anche grazie all’apporto di questi giocatori. Non per ultimo il grande impatto del tiro da 3 punti perchè sono una squadra che riesce a creare dal palleggio, che riesce a creare tante situazioni di penetra e scarico e hanno tanti giocatori in grado attraverso gli isolamenti o i pick and roll di innescare quella che è un’arma che nella pallacanestro moderna ha grandissimo impatto. Sarà una serie lunga e complicata, dove ci saranno tanti elementi da mettere sul tavolo, sicuramente come spesso succede, nel corso della serie, i vari aggiustamenti e adattamenti che si potranno fare, andranno ad incidere sul risultato finale. Dobbiamo assolutamente pensare ad una partita alla volta con grande umiltà e con grande voglia di dimostrare quello che può essere il nostro valore. C’è la voglia di provare a passare il primo turno e di accedere per la prima volta alla semifinale da quando ho la fortuna di guidare questo gruppo da Capo Allenatore e non potremo farlo da soli. Al netto delle polemiche, o di quello che si è scritto e detto in questo giorni, non voglio assolutamente entrarci, ma mi aspetto, spero e auguro di avere un palazzo pieno e caldo perchè abbiamo assolutamente bisogno del sostegno di tutti e abbiamo la voglia di provare ad avere grandi prestazioni anche per il nostro tifosi ed insieme ai nostri tifosi”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia