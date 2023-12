Brescia-Sassari, Magro: “Giocare la nostra pallacanestro contro un avversario ostico”

“Domenica affronteremo la Dinamo Sassari, – queste le parole di Coach Magro – una squadra che è sempre stata un’avversaria ostica, ed ha incrociato il nostro percorso nelle passate edizioni. Ci ricordiamo il quarto di finale di playoff di due anni fa, ma ci ricordiamo anche un momento difficile per noi nella passata stagione dove ci inflissero la settima sconfitta consecutiva prima della parentesi della Final Eight di Coppa Italia e quindi è sempre un avversario da prendere con le pinze e che ha il nostro assoluto rispetto. Hanno iniziato la stagione sicuramente al di sotto delle loro aspettative, perché sono anche pesati tantissimo i gravi infortuni che hanno avuto a giocatori chiave come Bendzius o in questo momento con Ousmane Diop. Va sottolineato e va fatto un plauso alla società che ha continuato a dare fiducia al loro allenatore ed hanno creduto nel lavoro che stavano facendo e questo gli ha permesso di poter risalire la china ed hanno vinto 3 delle ultime 4 partite. Sono riusciti a battere Milano nell’ultima giornata e quindi sicuramente hanno ritrovato quella fiducia che all’inizio avevano faticato a trovare. Sono una squadra che può, attraverso la qualità del gioco che esprime sotto la sapiente guida di Coach Bucchi, venire qua per impensierirci e per fare la partita. Sono alla ricerca della prima vittoria esterna, quindi verranno qua con la mente leggera ma con le idee molto molto chiare. Noi dovremo essere bravi a giocare la nostra pallacanestro per provare ad imporre il nostro ritmo e provare ad alzare i ritmi della gara e cercare di ripartire tutte le volte che potremo per punire la loro difesa di transizione. Avremo la possibilità di provare ad attaccare dei mismatch dichiarati ma la cosa più importante sarà quella di provare a fare davanti al nostro pubblico un’altra prestazione corale sia in attacco sia in difesa. Mi aspetto che questa partita, che potrebbe darci la possibilità di fare un altro passo per la conquista del pass per le Final Eight di Coppa Italia, spero sia giocata davanti al nostro meraviglioso pubblico che mi auguro riempia il palazzo e ci possa sostenere come sempre ha fatto per continuare il nostro cammino insieme.”

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia