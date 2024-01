Brindisi-Brescia, Cotelli: “Bartley pericoloso, sarà difficile vincere in casa loro”

Le dichiarazioni dell’Assistant Coach Matteo Cotelli in vista della sfida tra l’Happy Casa Brindisi e la Germani Brescia valevole per la quindicesima giornata di LBA:

“Ci aspetta una partita carica di insidie, perché siamo consapevoli di giocare contro una squadra disperata e affamata che ha bisogno di trovare la vittoria e di portare a casa i due punti data la posizione in classifica. Si tratta di una squadra che rispettiamo molto, hanno tanti giocatori di talento a cui hanno aggiunto solo poche ore fa il miglior realizzatore della passata stagione, Frank Bartley, e sono allenati da un coach di grande esperienza come Dragan Sakota. I nostri giocatori e tutto lo staff sa quanto sia difficile strappare una vittoria su un campo caldo come quello di Brindisi. In questa settimana abbiamo continuato a lavorare su noi stessi per migliorare alcuni aspetti del nostro gioco, tra cui il ritmo e la fluidità in attacco. Purtroppo, non è stata una settimana tranquilla perchè abbiamo avuto qualche acciacco e ancora qualche influenzato, ma speriamo di recuperare tutti i giocatori e di essere al 100% per la partita di domenica. Dovremo cercare di controllare al meglio il ritmo di gioco sia dal punto di vista tecnico che emotivo cercando di essere pronti anche a giocare una partita sporca e fisica dove l’intensità e l’energia potranno fare la differenza”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia