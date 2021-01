Cremona ci mette il cuore ma Milano passa al Pala Radi

Milano soffre contro una mai doma Cremona ma alla fine strappa il successo. Sotto i tabelloni Tarczewski fa la voce grossa ben coadiuvato da Datome in uscita dalla panchina. A ogni allungo dell’Olimpia corrisponde una pronta riscossa cremonese che rimette sempre in gioco i locali. Monumentale Hommes, nell’ultimo quarto sale in cattedra Poeta che propizia un clamoroso break. La Vanoli ha la palla per vincere ma la gestione dell’ultimo possesso non è ottimale e Hommes è costretto a un tiro forzato da lontanissimo. Una sconfitta che costa le Final Eight alla Vanoli, Milano invece consolida il suo primato

1° Quarto

Ritmo alto fin dai primi possessi con entrambe le squadre che vogliono tirare molto da tre punti. Milano mette timidamente la testa avanti ma le giocate di Hommes tengono a galla i locali. L’Olimpia dalla lunetta e una bella schiacciata di Biligha sembrano dare l’allungo a Milano ma Lee tiene viva la Vanoli con un alley oop dalla rimessa. Nel finale Roll piazza la tripla che chiude il quarto sul 24-18 per Milano.

2° Quarto

Digiuno milanese per 3 minuti ma Cremona ne approfitta timidamente: Roll sblocca gli ospiti con un jumper ma Palmi, Hommes e TJ Williams danno energia alla Vanoli che piazza il break addirittura del sorpasso. Tarczewski si accende sotto le plance e l’Olimpia che torna a produrre giocate importanti. Alcuni errori della Vanoli permettono agli ospiti di piazzare il break della fuga chiudendo la prima metà di gara sul 44-35

3° Quarto

Entrambe le squadre on fire con tanti punti nei primi possessi: Tarczewski fa ancora la voce grossa e con le triple di Brooks Milano trova la fuga. Cremona non molla e nonostante qualche errore banale, trova la rimonta grazie ai canestri di Hommes. Nel finale pesante 0/2 di Poeta con Milano che chiude avanti sul 62-57.

4° Quarto

Il solito gigantesco Tarzcewski fa la voce grossa mentre Datome piazza una tripla e un gioco da tre punti che propiziano una nuova fuga dell’Olimpia. Ma per Cremona sale in cattedra Poeta: tripla e recupero per 5 punti filati. Poi Assist per Lee e gioco da tre punti vale un clamoroso sorpasso. La Vanoli vola sul +4 mentre Milano sbaglia moltissimo, soprattutto da tre punti. Cremona fallisce due occasioni per allungare mentre Datome e Leday infilano i canestri che riportano Milano avanti. Cremona sbaglia ma una incredibile tripla di Hommes riporta sul -3 la Vanoli a 5 dalla fine. Punter fa 1/2 mentre l’ultimo tentativo di Hommes non va a buon fine. Vince Milano 83-81

Vanoli Cremona 81 83 AIX Armani Exchange Milano

Vanoli Cremona: Cournooh 4, Lee 10, Mian 3, Poeta 12, Hommes 22, Donda ne, Williams 8, T Williams 13, Palmi 9. Trunic ne. All. Galbiati

Aix Armani Exchange Milano: Cinciarini, Punter 15, Moraschini 7, Delaney 7, Leday 11, Rodriguez ne, Brooks 8, Datome 9, Biligha 2, Roll 10, Tarczewski 14, Moretti ne. All. Messina