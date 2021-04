La Vanoli Cremona conquista la matematica salvezza sul campo di Brindisi, un risultato che arriva con ben due giornate d’anticipo. Negli ultimi anni i tifosi di Cremona sono stati abituati a playoff e Final Eight ma tornando con la mente ad Agosto sono certo che il 100% dei tifosi avrebbe firmato per una salvezza all’ultima giornata.

Già perché l’estate della Vanoli Cremona è stata un turbinio di emozioni con i tanti dubbi legati all’iscrizione, alla perdita di giocatori e allenatori sotto contratto, a un futuro incerto sia per la prima squadra che per le giovanili. I tifosi hanno sempre risposto presente non solo con il sostegno ma anche con una raccolta fondi che forse non avrà permesso l’ingaggio di un top player ma ha testimoniato l’amore e la vicinanza delle persone alla società. Come un buzzer beater è arrivata la tanto sofferta iscrizione al campionato grazie agli sforzi economici del Consorzio e di tutti gli sponsor in ultimo quello della famiglia Corazzi che con il comunicato di annuncio della partnership con la Vanoli sanciva parallelamente l’iscrizione al campionato.

La prima salvezza era stata raggiunta “dietro la scrivania” con un lavoro importante e costante ma ora toccava far parlare anche il campo e il roster di Cremona, al netto di tutte le perdite, contava il solo Topias Palmi. Dopo aver lavorato all’iscrizione al campionato, Flavio Portaluppi e il suo team hanno iniziato con l’assemblamento del roster: “il Lupo”, di ritorno a Cremona dopo l’esperienza a Milano, ha costruito il roster a tempo di record conoscendo bene la Vanoli e la tipologia di persone che ben potevano inserirsi in questo ambiente. Perso Sacchetti, la scelta del coach è stata quella di Paolo Galbiati, fortemente voluto tanto da dover interagire con Biella per poterlo liberare. Un allenatore giovane ma con già esperienze nella massima serie per costruire una squadra che potesse lottare per la salvezza. I primi colpi sono stati gli italiani Poeta ( che già conosceva bene Galbiati dopo l’esperienza a Torino) Cournooh e il cavallo di ritorno Fabio Mian. L’incertezza dovuta al Covid ha fatto sì che molto giocatori, soprattutto stranieri non si fossero legati a nessuna squadra: tanti giocatori liberi anche a poche settimane dall’inizio della stagione ma ovviamente con un budget fortemente limitato le scelte dovevano essere ponderate. La società ha così virato sugli americani Jarvis e TJ Williams, già esperti del basket europeo e sui rookie Lee e Hommes.

Tra difficoltà logistiche e altri intoppi la preparazione della squadra è stata molto lenta: la prestagione aveva mostrato una squadra che aveva voglia di lottare ma fisicamente lontana dal restare in partita per 40 minuti. L’esordio a Trieste è stato traumatico per la Vanoli che ha perso 102-77 in trasferta: una sconfitta pesante che ha mostrato tutti i limiti della squadra e una condizione fisica indietro rispetto al livello del campionato. Il gruppo però non si è arreso lavorando duramente giorno dopo giorno trovando infine una delle vittorie più importanti della stagione.

A Bologna contro la Virtus si è vista una Vanoli Cremona gagliarda, che non aveva nulla da perdere e vogliosa di vincere. Sotto le triple tirate direttamente da Cremona di Peppe Poeta, la Vanoli ha centrato un risultato fondamentale: due punti importanti per la classifica contro una delle squadre top del campionato mostrando un gioco convincente ma soprattutto dimostrandosi cresciuta dal punto di vista della forma fisica.

Da quella vittoria contro la Virtus Bologna è ufficialmente iniziato il cammino stagionale della Vanoli Cremona che ha alternato successi importanti a sconfitte maturate per lo più negli ultimi minuti. In mezzo le varie problematiche ai focolai Covid che hanno limitato il lavoro settimanale della squadra. Tra partite recuperate, impegni infrasettimanali allenamenti a ranghi ridotti, la Vanoli Cremona non ha mai mollato, sempre conscia dell’obiettivo prefissato all’inizio dell’anno. Un ottimo girone d’andata con la qualificazione per le Final Eight persa per l’errore da tre di Hommes nel match con Milano. Dal ko pesante con Trieste ad un canestro per battere Milano e volare in Coppa Italia. Chi lo avrebbe mai detto?

La classifica corta poi ha risucchiato anche Cremona nelle squadre in fondo alla classifica, complice qualche sconfitta di troppo: blackout improvvisi dovuti a disattenzioni e stanchezza che non hanno permesso ai ragazzi di coach Galbiati di giocare con intensità tutti i 40 minuti. Dopo la sconfitta incredibile con Varese, la società si è buttata sul mercato pescando una pedina fondamentale: Jaylen Barford. L’ex Pesaro si è inserito alla grande portando punti, difesa ma soprattutto una scarica di energia infinita. I suoi canestri e le sue accelerazioni hanno permesso alla Vanoli di ritrovare fiducia ma soprattutto vittorie culminate proprio con l’ultima a Brindisi che al momento proietta la Vanoli all’ottavo posto.

Una squadra corta ma dove ognuno è protagonista: infatti la salvezza è passata dalle prestazioni di tutti gli effettivi con un processo di crescita match dopo match. Peppe Poeta, leader in campo e fuori, con le sue “logo triple” e i suoi passaggi illuminanti che hanno divertito (seppur da casa) tutti i tifosi. David Cournooh, chiamato ad un ruolo da protagonista ha risposto imponendosi come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, aggiustando anche la mira nel tiro pesante. A Brescia la sua zampata vincente mentre nelle ultime partite ha tirato con percentuali davvero stellari dalla lunga distanza dimostrando proprio quel processo di crescita di cui si è parlato. Fabio Mian, di ritorno a Cremona dopo essere stato il capitano nella stagione della retrocessione, quest’anno ha mostrato tutto il suo talento. Chiamato e responsabilizzato con un ruolo importante ha saputo caricarsi la squadra in attacco senza mai far mancare il suo apporto difensivo. Da tiratore sugli scarichi a giocatore in grado di costruire un tiro per sè e per gli altri. A Cremona aveva mostrato forse il suo miglior basket, quest’anno ha deciso di raddoppiare il suo rendimento, facendo sbocciare tutto il suo talento. Jarvis Williams il solido, soprattutto a rimbalzo trovando anche precisione e affidabilità da sotto le plance. Marcus Lee è arrivato come un atleta pazzesco ma acerbo dal punto di vista cestistico: come molto suoi predecessori (Mathiang per citarne uno) a Cremona è cresciuto in maniera importante, diventando un grande difensore, un rimbalzista efficace ovviamente mantenendosi gran schiacciatore. Daulton Hommes il diamante grezzo, la stella scoperta nel sottobosco che nella Vanoli ha trovato il modo di brillare superando quegli infortuni che nelle ultime stagioni lo avevano frenato. Una stagione in calo dal punto di vista statistico ma per un semplice motivo: le difese lo hanno pesantemente messo nel mirino trattandolo come il principale terminale da arrestare. Bravo lui a colpire con precisione nei momenti in cui era libero e bravi i compagni a sfruttare queste extra attenzioni verso l’ex Austin Spurs. TJ Williams forse il più deludente per il biglietto da visita con il quale si era presentato, ha saputo però incidere con fiammate importanti. La costanza è stata il suo tallone d’Achille mostrando il talento in molte giornate e faticando nel finale a causa di qualche acciacco fisico. Jaylen Barford il vero crack di questa squadra, rimpiazzando alla grande un Topias Palmi che aveva inciso a fatica solo con qualche tripla.

La squadra in toto coadiuvata dal condottiero Paolo Galbiati che ha dato forma alla squadra. Più che per una particolare impronta tattica, la squadra ha brillato per agonismo e grinta in un sistema pensato per esaltare le caratteristiche individuali di tutti. Ogni giocatore è stato messo nelle condizioni di poter sfruttare i propri punti di forza trovando il modo di incidere nel migliore dei modi. Mian e Cournooh hanno giocato una delle loro migliori stagioni in carriera, i rookie Lee e Hommes hanno brillantemente superato l’impatto col basket europeo e un giocatore come Barford ha dimostrato di sapersi inserire velocemente portando in dote subito cifre e un rendimento da veterano. Con poco si può fare molto, il caso della Vanoli Cremona è lampante: salvezza matematica e due giornate per provare a raggiungere i playoff. Le risorse a disposizione sono state spese nella maniera corretta, ognuno ha messo il suo massimo impegno e i risultati dicono tutto. L’obiettivo principale è stato raggiunto e ora Cremona può già pensare al futuro ripartendo dal trio Portaluppi, Galbiati e Poeta.