Direzione Final Eight: la Fortitudo rialza la china e batte Reggio Emilia

Una Fortitudo che decide di non tradire se stessa ed il proprio pubblico regalandosi una grande vittoria contro Reggio Emilia per 86 a 69 e l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Alla splendida cornice di festa per i 50 anni della Fossa dei Leoni, si aggiungono le prestazioni di una squadra capace di rialzare la testa dopo le sconfitte nel derby e contro Trieste e stravincere contro la squadra allenata da Buscaglia. Le prestazioni di Sims e Aradori accompagnate da un fenomenale Fantinelli, soprattutto a livello difensivo e gli undici punti di capitan Mancinelli regalano una serata magica ai tifosi biancoblu. Onore alla squadra di Reggio Emilia capace di restare in partita sino al terzo quarto grazie a Odom, Owens e Mekel, autori di un’ottima partita. Tornano a sorridere la Effe ed il Paladozza: missione approdo Final Eight compiuta.

Primo quarto che si apre all’insegna di Reggio Emilia che nei primi minuti, grazie ad Odom, realizza un parziale di 6 a 0 nei confronti della squadra di Antimo Martino. La reazione fortitudina passa attraverso le mani di Sims, Aradori e di un super Fantinelli straordinario soprattutto in difesa (stoppata su Poeta). Alla tripla del sorpasso di Cincarini per il 15 a 14 risponde prima Upshaw e successivamente Odom che con due tiri liberi chiude il quarto sul 17 a 19 per la Grissin Bon Reggio Emilia.

Un secondo quarto che vede Reggio Emilia avanti nel finale di primo tempo per 36 a 38. Nei primi minuti la squadra di coach Buscaglia prova a tenere il pallino del gioco e con Vojvoda e Fontecchio trovano i punti per tentare l’allungo; Sims e Mancinelli tengono a galla la squadra bolognese. Cinciarini e l’ottima difesa di Fantinelli, prima della sua giocata da tre, regalano il vantaggio del 30 a 26 per la squadra di Martino. La reazione della Grissin Bon passa dalle mani di Owens e Mekel che siglano rispettivamente il 31 a 30 ed il 36 a 38. Il primo tempo vede la effe sotto di due punti.

Il terzo quarto si apre con il pareggio di Sims che porta la sua squadra sul 38 pari; le due triple di Leunen il vantaggio del 44 a 38. La reazione di Reggio Emilia è nella giocata da due punti di Mekel alla quale risponde molto bene Matteo Fantinelli prima in penetrazione e poi scagliando la tripla che vale il +10 su Reggio Emilia (50 – 40). Fontecchio con due tiri liberi e il solito Mekel provano a ricucire lo strappo trovando il 52 a 44 a quattro munti dalla fine; i due punti di Sims e Aradori ristabiliscono la distanza. Il -6 per Reggio arriva grazie a Vojvoda a due minuti dalla fine ma la tripla del 59 a 50 di Ed Daniel allontana i fantasmi e fa esplodere il tifo caldo del Paladozza. A pochi secondi dalla fine del quarto momento di confusione in casa Fortitudo: il fallo antisportivo fischiato a Leunen prima, il fallo tecnico fischiato a Martino poi ed il tiro da quattro di Odom regalano i punti del -3 a Reggio e la chiusura del quarto per 61 a 57.

L’ultimo quarto si apre subito all’insegna di Aradori, Sims e Mancinelli che con i loro punti mandano a distanza la Grissin Bon trovando il +13 sulla squadra di Buscaglia per il 70 a 57 nei primi tre minuti di gioco. La reazione di Reggio passa da Mekel che trova due punti sotto canestro, ma Aradori e Cincarini rispondono a tono da tre siglando il 76 a 62. La tripla di Mancinelli a pochi minuti dalla fine vale il+17 su Reggio incapace di reagire: il finale recita 86 a 69 per Bologna.

MVP Basketinside: Matteo Fantinelli

Fortitudo Pompea Bologna: Fantinelli pt.11, Robertson pt.3, Aradori pt.18, Leunen pt.6, Stipcevic pt.0, Mancinelli pt.11, Cinciarini pt.9, Sims pt.23, Daniel pt.5, Buscaroli N.E., Dellosto N.E.Grissin Bon Reggio Emilia: Johnson Odom pt.15, Fontecchio pt.8, Pardon pt.2, Candi pt.4, Poeta pt.0, Vojvoda pt.6, Infante N.E., Soviero N.E., Owens pt.11, Upshaw Jr.9, Diouf N.E., Mekel pt.14