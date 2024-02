Final Eight, da Reggio Emilia oltre 300 tifosi per inseguire un sogno

In poche ore la risposta del pubblico biancorosso non si è fatta attendere, in vista della semifinale di Coppa Italia che si disputerà domani alle 20:45 all’Inalpi Arena di Torino contro la GeVi Napoli.

Sono ad oggi oltre 300 i reggiani che supporteranno la UNAHOTELS, una parte dei quali arriverà sui tre pullman organizzati dalla società.

I pullman partiranno dal parcheggio dell’Ente Fiera di Reggio Emilia in via Filangieri alle ore 16:30. Importante informazione di servizio: in virtù della partita della Reggiana Calcio, l’accesso alle Fiere da via Gramsci sarà chiuso. Si consiglia quindi di arrivare da via Alfred Bernhard Nobel.

Ultimi 150 biglietti disponibili nel settore dedicato ai supporters biancorossi

Restano a disposizione circa 150 biglietti per il settore Gradinata Non Numerata dedicato ai supporters biancorossi, che saranno in vendita al costo di 10 euro a partire dalle ore 10:00 di domattina allo “stoRE” in piazza Prampolini. I biglietti sono validi solamente per la partita tra UNAHOTELS e Napoli e non per l’altra semifinale.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana