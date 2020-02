Finale da brividi al Paladozza: Aradori e la Fortitudo battono di misura una spigolosa Virtus Roma

Torna al successo la squadra di Antimo Martino che in casa, davanti il proprio pubblico, non tradisce le aspettative e vince per 95-92 contro una Virtus Roma di tutto rispetto e capace di dare filo da torcere sino a pochi secondi dalla fine. Aradori e Robertson veri mattatori della serata (26 e 22 punti rispettivamente per loro), capaci di dare l’allungo finale e spegnere le idee dei giallorossi. Complimenti alla squadra romana capace di restare in partita sino alla fine: in Alibegovic, Baldasso e Jefferson sono riposte le speranze di vittoria che, dopo l’evidente calo mentale della squadra di casa (che sembrava aver già vinto) riescono nell’impresa di recuperare uno svantaggio di -12 a pochissimi minuti, sfiorando un’ impresa leggendaria. Il finale al Paladozza recita 95-92 per la Effe: una vittoria che dà morale in vista delle Coppa Italia della settimana prossima contro Brescia.

Decide di partire forte la Fortitudo e a tre minuti dalla fine del primo quarto trova il vantaggio del 17-8 contro la Virtus Roma. Aradori da tre (8 pt), coadiuvato da Robertson (5pt) e Fantinelli (5 pt) provano a tenere a distanza la squadra di coach Bucchi. Non ci sta la Virtus e nei tre minuti finali decide di tornare in partita: Alibegovic (8pt), Jefferson (4pt) e Kyzlink (6pt) riaccendono le speranze giallorosse e trovando il -3 (17-14) e riaccorciando lo svantaggio di sole tre lunghezze a meno di un minuto dalla fine. Il finale del primo quarto recita 22-18 per la squadra di Antimo Martino.

Il secondo quarto si apre subito con il pareggio di Roma dopo pochi minuti. Dopo l’errore dai liberi di Mancinelli (1/3 per lui), Baldasso da tre e l’ex Pini ristabiliscono la parità in campo (23-23). Intorno alla metà del quarto Mancinelli prova a riscattarsi dopo i liberi sbagliati e realizza da tre il vantaggio del 29-27; il balzo in avanti della squadra romana porta il nome di Alibegovic che dalla lunetta porta Roma sul 32-29. Pareggio e sorpasso biancoblu a meno di tre minuti dalla fine nel segno di Robertson e Aradori per il +2 Fortitudo (34-32). Ad un minuto dalla fine Leunen decide di mettersi in proprio e con due triple, regalando il vantaggio del 40-36; White e Alibegovic rispondono all’appello e chiudono il quarto sul 41 pari.

Botta e risposta da una parte e dall’altra nei primi minuti tra Jefferson e Leunen che portano punti alle rispettive squadre. Il cambio di rotta arriva dalla coppia Aradori e Robertson da tre, aiutati da Sims: l’allungo del 54 a 45, costringe coach Bucchi al time-out a sei minuti dalla fine.

Nonostante il time-out, la Fortitudo prova a mettere ulteriore distanza con Sims per il +11 Fortitudo (56-45), ma Buford dalla lunetta e Dyson poi, riportano a -9 lo svantaggio romano intorno alla metà del quarto. A tre minuti dalla fine, dopo la tripla di Aradori , il risultato recita 64-53 per la Fortitudo, con un vantaggio di 11 punti da gestire per la squadra biancoblu. Baldasso e Alibegovic provano ad accorciare sul 64-57 Effe a meno di due minuti dalla fine, ma l’esperienza di Cinciarini e la giocata sotto canestro di Daniel (fallo e canestro per lui) portano alla chiusura del quarto sul 69-57 per la Fortitudo.

L’ultimo quarto si apre subito col gancio di Mancinelli che allunga sul 71-57; rispondono Alibegovic e Baldasso che due volte da tre, punisce la Fortitudo riaccorciando sul -7 (71-64) e costringendo al time-out Antimo Martino dopo pochi minuti di gioco. Il rientro sul parquet sembra aver fatto bene a Robertson che con due triple sigla il 78-69 per la propria squadra intorno alla metà del quarto. A meno di quattro minuti dalla fine arriva il +12 Fortitudo sulla giocata Leunen/Aradori: 83-71 per la Effe. La timida reazione giallorossa passa dai liberi di Jefferson (1/2 per lui), ma Daniel sotto canestro prima e la tripla di Aradori poi cancellano tutto, portando la squadra sull’88-76 a meno di tre minuti dalla fine. Da qui in poi c’è un totale black out della squadra bolognese incapace di gestire il vantaggio e trovandosi ad un secondo avanti solo di due lunghezze (94-92), prima dei tiri liberi di Aradori e della vittoria biancoblu per 95-92.

MVP Basketinside: Pietro Aradori

Pompea Fortitudo Bologna: Robertson pt.22, Aradori pt.26, Cinciarini pt.5, Mancinelli pt.6, Dellosto N.E., Leunen pt.11, Sims pt.12, Fantinelli pt.8, Daniel pt.5, Stipcevic pt.0

Virtus Roma: Cusenza N.E., Alibegovic pt.24, Rullo pt.2, Dyson pt.4, Baldasso pt.17, White pt.3, Pini pt.6, Farley N.E., Spinosa N.E., Jefferson pt.15, Budford pt.13, Kyzlink pt.8