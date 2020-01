Fortitudo Bologna – Reggio Emilia, la sala stampa: le parole di Martino e Buscaglia

Le parole di Antimo Martino dopo la vittoria contro Reggio Emilia: “E’ stata una bellissisma serata, particolare per i nostri tifosi e sapevamo l’importanza della partita e questo piccolo peso positivo di non rovinare la festa. Sono contento perchè oggi possiamo fare un bilancio parziale di questa stagione super positivo: ogni punto conquistato è un punto che ha alle spalle lavoro, passione della società e della squadra. A volte di fronte a qualche sconfitta dispiace sentire lamentale e commenti negativi, ma sappiamo che fa parte del gioco e della nostra cultura. Non possono essere due partite a condizionare la squadra e giocatori: detto questo, il bilancio è positivo. Dobbiamo fare attenzione adesso al girone di ritorno, con un calendario fuori casa molto difficile. Lavoreremo per questo, per avere sempre tutti a disposizione, lavorando sulla qualità e sull’intensità degli allenamenti. Tornando alla partita contro Reggio, oggi c’è stata la voglia, energia, la tattica ma, soprattutto, è stato fondamentale l’approccio e la voglia di giocare insieme, facendo una partita solida e dando una spallata nel terzo quarto per poi portarla a casa”.

Le parole di coach Buscaglia dopo la partita: “Abbiamo ragionato bene ad inizio partita facendo le cose nostre; dovevamo essere più aggressivi in difesa, non nelle nostre corde, ma eravamo arrivati a giocarci la partita; i tiri di Leunen hanno creato primo break per la partita e dopo non abbiamo reagito come si deve. Devo far reagire la squadra e devo trovare le risorse: avevamo falli da spendere ma siamo andati in confusione; a questo devo trovare una soluzione in questo momento. Complimenti a Bologna”.