Logan decisivo negli ultimi secondi, Treviso espugna la BLM Group Arena di Trento

Si è svolta nella serata di oggi, domenica 17 gennaio 2021 a Trento, la sedicesima giornata di questa stagione 2020/21 di LBA Serie A UnipolSai. Alle 20:45 alla BLM Group Arena di Trento abbiamo visto scendere in campo la Dolomiti Energia Trentino e la De’ Longhi Treviso Basket per il primo match del girone di ritorno di questa stagione.

QUINTETTO BASE TREVISO: DeWayne Russell, David Logan, Michal Sokolowski, Nicola Akele, Christian Mekowulu

QUINTETTO BASE TRENTO: Gary Browne, Luke Maye, Toto Forray, Jeremy Morgan, JaCorey Williams

Ancora orfana di Kelvin Martin, la Dolomiti Energia deve fare nuovamente a meno di un giocatore fondamentale e che fa della sua presenza in campo il vero collante all’interno del team.

Morgan e Williams mettono subito a segno punti molto importanti e si portano in lieve vantaggio sulla squadra di Treviso. Trento, però, risente delle buone giocate di Akele e dei punti utili di Logan e Sokolowski. La difesa molto aggressiva della De Longhi si rivela insidiosa per il team di casa che però riesce a reagire al meglio e si porta sul +9. Alla fine il primo quarto si chiude per 21-15 in favore di Trento.

Non bastano i punti di Browne ad inizio secondo periodo, Treviso trova prima il pareggio e poi il vantaggio sui bianconeri. 2-15 il parziale nei primi 5 minuti che vede Trento in grande difficoltà mentre per Treviso brillano Logan, Chillo e Sokolowski. L’Aquila, seppur a fatica, cerca di riprendersi ma non riesce ad allacciare i biancoblù e la pausa lunga arriva per 36-41 in favore di Treviso.

Sokolowski raggiunge quota 17 punti, allungando ulteriormente il distacco tra i due team. Nonostante le continue difficoltà di Trento, Williams e Sanders mettono a segno punti importanti per raggiungere il -5. Il terzo tempo si conclude con le due squadre che ritrovano energia e canestri: 54-57 per Treviso.

In un match comunque molto equilibrato, gli ultimi 10 minuti di gioco iniziano con il pareggio con una tripla di Jeremy Morgan, seguita poi dal +2 di Dada Pascolo. Trento sembra aver ritrovato la giusta energia, nonostante Logan e Chillo siano tra i giocatori di Treviso che fanno la differenza sul parquet ben supportati anche da Russell e Mekowulu. L’Aquila, grazie anche a due punti di Pascolo, torna però sotto di 7 e cerca di ritrovare concentrazione e forza di volontà per cercare di non cedere e di recuperare terreno. Alla fine il match si chiude definitivamente negli ultimi secondi con la vittoria della De’ Longhi Treviso Basket per 76-82.

Trento (76): Williams 18; Browne 12; Forray 0; Sanders 11; Conti 0; Ladurner 0; Martin 0; Pascolo 4; Mezzanotte 3; Jovanovic 0, Morgan 15, Maye 12

Treviso (82): Russell 9, Logan 21, Akele 8, Mekowulu 8, Sokolowski 17, Chillo 12, Vildera 2, Imbro 5, Bartoli 0, Carroll 0, Piccin 0

(21-15; 15-26; 18-16; 22-25)

MVP Basketinside: Michal Sokolowski