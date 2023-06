Mario Fioretti in pole position per la panchina di Reggio Emilia

Cominciano ad uscire i primi nomi per la panchina della Pallacanestro Reggiana, il nome che ha suscitato più scalpore è quello di Mario Fioretti, assistente di Messina a Milano, a darne la notizia è la “Gazzetta di Reggio online” che indica il lui il nome che Claudio Coldebella avrebbe individuato per il ruolo di head coach.

Fioretti è legato all’Olimpia Milano ancora per un’altra stagione, e comunque non è il solo nome della rosa. C’è sempre la tentazione di portare a Reggio Emilia Pozzecco, ma la Federazione per ora non sblocca la situazione.