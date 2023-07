UFFICIALE – Olimpia, ecco il rinforzo: Alex Poythress approda a Milano

L’Olimpia Milano si è accordata con l’ala/centro Alex Poythress, nell’ultima stagione al Maccabi. Ecco il comunicato della società milanese:

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al 2024 con Alex Poythress, ala-centro di 2.06, nato il 6 settembre 1993 a Savannah, in Georgia, di origini ivoriane. “Poythress si adatta bene al tipo di squadra che abbiamo in mente, con un alto livello di fisicità dentro l’area. È un giocatore che può occupare due ruoli e ha fatto bene nelle sue precedenti esperienze in EuroLeague,”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Sono entusiasta di poter giocare per un club storico come l’Olimpia Milano – dice Alex Poythress – e felice di poter competere per vincere al più alto livello possibile, anche in EuroLeague. Mi sento già pronto per cominciare”.

CHI È – Nato a Savannah, Poythress è cresciuto a Clarksville, nel Tennessee, dove ha frequentato la Northeast High School. Nel 2012 è approdato a Kentucky dove è rimasto quattro stagioni con 112 presenze, 8.6 punti e 5.3 rimbalzi per gara di media in carriera. Nell’ultimo anno, ha avuto 10.2 punti e 6.0 rimbalzi a partita. Nel corso della sua esperienza, Kentucky ha raggiunto due volte le Final Four, perdendo la finale nel 2014 e la semifinale del 2015 che lui però non giocò per infortunio. Nella NBA ha giocato 52 partite, tra Philadelphia, Indiana e Atlanta; 71 gare le ha giocate in G-League (20.0 punti e 7.9 rimbalzi a partita). Nel 2019/20 ha giocato in Cina a Jilin e poi al Galatasaray. La stagione seguente si è trasferito allo Zenit San Pietroburgo dove è rimasto due anni. Nella prima stagione in EuroLeague ha segnato 8.6 punti per gara, con 4.3 rimbalzi e il 61.6& nel tiro da due. Nella seconda stagione, ha prodotto 7.7 punti per gara con il 64.0% dal campo, e 4.2 rimbalzi a partita. Nel 2022, ha vinto il titolo della VTB League con lo Zenit. Nella stagione 2022/23, ha giocato nel Maccabi, 7.8 punti di media, il 59.0% dal campo, 3.6 rimbalzi a partita, contribuendo alla conquista del titolo israeliano.

NOTE – Tra i suoi compagni di squadra a Kentucky anche Devin Booker, Jamal Murray e Karl-Anthony Towns. Il suo coach era John Calipari. Nel Tennessee è stato giocatore dell’anno a livello di liceo nel 2012.

Uff stampa Olimpia Milano