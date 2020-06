A1 – Costa Masnaga, doppio tesseramento in vista per Allevi, Colognesi, Discacciati e Frustaci

Basket Costa per l’Unicef comunica che le atlete Camilla Allevi, Silvia Colognesi, Chiara Discacciati e Sofia Frustaci, non faranno parte in pianta stabile della prima squadra nella prossima stagione e avranno modo di cominciare a costruire la propria carriera anche lontano da Costa Masnaga. Le quattro giocatrici, infatti, manterranno comunque il contatto con la nostra società, partecipando ad almeno un allenamento settimanale e figurando nella rosa che affronterà il campionato U20 nella stagione 2020/2021. Particolare la situazione di Sofia, che potrebbe decidere, visto il conseguimento della maturità, di provare un’esperienza anche da “fuori sede”.

In pieno accordo con loro in questa soluzione di “doppio utilizzo”, siamo certi che sia la scelta migliore per il proseguo della loro carriera, iniziata scrivendo pagine indimenticabili nella storia del nostro settore giovanile, in un percorso che le ha viste crescere non solo come giocatrici, ma anche come donne, condividendo esperienze e momenti veramente speciali.

Fonte: Ufficio Stampa Basket Costa