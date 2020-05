Antimo Martino tra i papabili per la panchina di Reggio Emilia

Maurizio Buscaglia non ha convinto dopo solo una stagione (o parte di essa) fermata anche dal coronavirus. Il cambio del DS (arrivato Della Salda) potrebbe portare strascichi anche in panchina…

Buscaglia è in uscita e sembra pronto Antimo Martino, pure lui cacciato dalla Fortitudo Bologna per far spazio al cavallo di ritorno Jasmin Repesa.

Il tecnico molisano, però, non è l’unico papabile per la panchina della Grissin Bon. Ci sono altre due piste calde, e sono quelle che portano a Piero Bucchi e Meo Sacchetti, soprattutto se Virtus Roma e Vanoli Cremona non resteranno in Serie A, o lo faranno con budget notevolmente ridotti.