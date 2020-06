Austin Daye non si muoverà dalla Reyer Venezia. Nonostante alcune offerte dalla NBA, che non gli avrebbero però assicurato un posto in squadra, la stella dell’Umana ha deciso di accettare l’offerta biennale proposta dalla dirigenza orogranata.

Come anticipato da Sportando, l’MVP delle ultime Final Eight di Coppa Italia e delle scorse finali scudetto resterà ancora due anni a Venezia.