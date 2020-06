Cantù ai dettagli per l’arrivo di Donte Thomas

Come anticipato da La Provincia di Como in mattinata, Cantù ha praticamente definito il primo ingaggio americano per la stagione 2020-21. Salutati il duo Hayes e Burnell, con quest’ultimo che ha firmato a Sassari, la società brianzola ha messo mani su Donte Thomas con l’annuncio che potrebbe già arrivare a breve. Classe 1996, Thomas è reduce da una gran stagione in Olanda con la maglia del Groningen chiusa con 16 punti e 7 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2013-2014: South Holland, IL / Thornwood High School

2014-2015: Bradley University (NCAA): 31 games: 2.5ppg, 2.5rpg

2015-2016: Bradley University (NCAA, starting five): 31 games: 9.1ppg, 6.2rpg, FGP: 50.3%, 3PT: 27.3%, FT: 74.2%

2016-2017: Bradley University (NCAA, starting five): 32 games: 7.7ppg, 6.5rpg, FGP: 54.2%, 3PT: 16.7%, FT: 67.8%

2017-2018: Bradley University (NCAA, starting five): 32 games: 11.8ppg, 7.4rpg, 1.0apg, 1.1spg, 1.1bpg, FGP: 59.4%,

3PT: 23.3%, FT: 70.5%

2018-2019: KTP Basket Kotka (Finland-Korisliiga, starting five): 46 games: 15.5ppg, Reb-4(8.4rpg), 1.6apg, FGP: 60.7%,

3PT: 29.9%, FT: 65.6%

2019, July: OKC Thunder NBA Summer League Training Camp

2019-2020: Donar Groningen (Holland-Eredivisie, starting five): FIBA Europe Cup: 6 games: 13.7ppg, 5.2rpg, 1.0apg,

FGP: 56.4%, 3PT: 25.9%, FT: 77.3%; Dutch DBL: 18 games: 15.7ppg, 7.3rpg, 2.6apg, FGP: 62.9%, 3PT: 31.9%, FT:72.5%