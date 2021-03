Mossa a sorpresa della Pallacanestro Cantù. La società lombarda ha infatti raggiunto nelle scorse ore l’accordo con Ivica Radic, andando così ad aggiungere un tassello importante al proprio roster in vista del rush finale di campionato. Annuncio previsto già in giornata, con Radic che andrà molto probabilmente a prendere il posto di Kennedy. Classe 1990, il lungo polacco stava giocando in patria con la maglia del Anwil facendo registrare 12 punti e 9 rimbalzi di media a partita disputando anche la Fiba Europe Cup, dove è stato eliminato tre giorni fa insieme ai suoi compagni perdendo contro i greci dell’Iraklis. Si tratta inoltre di una vecchia conoscenza dei nostri campionati, avendo indossato le maglie di Veroli, Venezia, Virtus Bologna, Reggio Calabria e Ferentino. La notizia è confermata anche da La Provincia di Como.

Il post di Radic dove ha salutato i vecchi compagni

LA CARRIERA

2009-2010: KK Split (A1), then moved to Kastel galerija Kastela Sucurac (A1): 18 games: 3.7ppg, 4.2rpg

2010-2011: Alkar Sinj (A1): 30 games: 11.0ppg, Reb-5(7.0rpg), FGP: 57.3%, FT: 57.2%

2011-2012: KK Zadar (A1): 21 games: 6.3ppg, 4.7rpg, FGP: 54.7%, FT: 56.0%

2012-2013: KK Kvarner 2010 Rijeka (A1, starting five): 29 games: 14.8ppg, Reb-5(7.3rpg), 1.0spg, FGP: 53.3%, FT: 61.5%

2013-2014: KK Kvarner 2010 Rijeka (A1, starting five): 11 games: 17.1ppg, 8.1rpg, FGP: 55.1%, FT: 61.0%

2014-2015: KK Zagreb (A1, starting five): 9 games: 16.0ppg, 7.8rpg, 1.2apg, 2FGP: 60.0%, 3FGP: 33.3%, FT: 59.1%, in

Jan.’15 moved to CZG Veroli (Italy-A2 Gold, starting five): 6 games: 22.5ppg, 12.3rpg, 1.0spg, 1.0bpg, 2FGP: 62.2%,

3FGP: 30.0%, FT: 54.5%, team folded in Feb.’15, later that month signed at Umana Reyer Venezia (Italy-Serie A): 3 games: 2.0ppg, 3.3rpg

2015-2016: Virtus Obiettivo Lavoro Bologna (Italy-Serie A), in Oct.’15 signed at Eternedile Bologna (Italy-Serie A2, starting five): 4 games: 19.0ppg, 9.3rpg, 1.3spg, later that month moved to Sport Lisboa Benfica (Portugal-LPB, starting five): 36 games: 10.7ppg, 6.3rpg, FGP: 58.7%, 3PT: 8.3%, FT: 61.1%; FIBA Europe Cup: 5 games: 19.0ppg, 7.4rpg, FGP: 67.2%, 3PT: 50.0%, FT: 70.0%

2016-2017: Berme Viola Basket Reggio Calabria (Italy-Serie A2, starting five): 21 games: 17.7ppg, 11.4rpg, 1.2apg, 2FGP: 58.2%, 3FGP: 18.8%, FT: 65.5%, in Feb.’17 moved to FMC Ferentino (Italy-Serie A2): 8 games: 11.3ppg, 7.5rpg, FGP: 44.7%, 3PT: 50.0%, FT: 63.3%

2017-2018: Zalakeramia-ZTE KK (Hungary-A Division, starting five): 37 games: Score-5(17.6ppg), 8.8rpg, FGP: 60.5%, 3PT: 38.8%, FT: 53.2%

2018-2019: Basic-Fit Brussels (Belgium-Euromillions League): 36 games: 7.5ppg, 4.0rpg, FGP: 50.2%, 3PT: 27.9%, FT: 55.8%

2019-2020: Stelmet Enea BC Zielona Gora (Poland-EBL): 22 games: 12.6ppg, 6.2rpg, FGP: 60.5%, 3PT: 14.3%, FT: 54.2%: VTB United League: 19 games: 11.2ppg, 6.2rpg, FGP: 48.8%, 3PT: 20.0%, FT: 68.3%

2020-2021: Anwil Wloclawek (Poland-EBL, starting five): Basketball Champions League: 1 game: 7pts, 4rbs, 2stl; Polish EBL: 23 games: 12.0ppg, 8.3rpg, 1.1spg, 2FGP: 52.8%, FT: 45.8%; FIBA Europe Cup: 2 games: 6.5ppg, 3.5rpg, 1.0apg, 2.0spg, 1.0bpg