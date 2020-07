Cantù-Jaime Smith, tutto pronto per il ritorno

Manca solo l’annuncio, ma è praticamente fatta. Jaime Smith sarà il nuovo playmaker di Cantù con la trattativa che ha subito un’accelerata già nelle ultime ore e ora si attende solamente la tanto attesa ufficialità da parte del club allenato da Cesare Pancotto. Una notizia che certifica ulteriormente la qualità del nuovo roster canturino che dopo la conferma di Pecchia, La Torre e Procida e i nuovi innesti di Bayehe, Thomas e Kennedy va quindi a inserire un’elemento di esperienza in regia riportando a casa uno degli americani più amati nelle ultime stagioni.

Classe 1989, Smith è reduce da una stagione iniziata in Turchia con la maglia del Teksut Bandirma dove in 20 partite ha fatto registrare 14 punti e 5 assist di media a partita prima di tornare in Italia a Sassari a fine Febbraio giocando però 1 sola gara prima dello stop dei campionati.

Nel frattempo, così come riporta La Provincia di Como, Cantù ha praticamente definito un accordo biennale per giocare al PalaDesio fino alla stagione 2022-23, che dovrebbe essere quella decisiva per l’inaugurazione del nuovo Palasport. Ai dettagli anche il ritorno di Leunen, per il quale si aspetta solamente la rescissione del contratto tra il giocatore e la Fortitudo Bologna.