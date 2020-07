Cantù mette nel mirino Sha’Markus Kennedy sotto canestro

E’ Sha’Markus Kennedy l’obiettivo numero uno sotto canestro per la Pallacanestro Cantù. Secondo quanto riportato da La Provincia di Como, il giocatore è ormai prossimo ai dettagli con l’annuncio che potrebbe essere imminente. Classe 1998, Kennedy è uscito dal college di McNeese dove nell’ultima stagione ha concluso con 19 punti e 12 rimbalzi di media a partita.

LA CARRIERA

2015-2016: Tuscaloosa, AL / Northridge High School: 16ppg, 8rpg; also participated in track and field

2016-2017: Chipola College (JUCO): 30 games: 7.5ppg, 3.4rpg, 1.2bpg, FGP: 70.0%, FT: 69.1%

2017-2018: Chipola College (JUCO, starting five): 29 games: 15.0ppg, 7.7rpg, 1.1spg, 2.3bpg, FGP: 63.1%, 3PT: 26.7%, FT: 66.7%

2018-2019: McNeese State University (NCAA, starting five): 31 games: 13.1ppg, 7.1rpg, 1.0apg, 1.9bpg, FGP: 64.6%, FT: 67.4%

2019-2020: McNeese State University (NCAA, starting five): 31 games: 18.6ppg, 10.9rpg, 1.5apg, 2.6bpg, FGP: 68.4%, 3PT: 25.0%, FT: 77.8%